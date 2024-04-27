美監管機構調查：特斯拉自駕系統存在「關鍵缺陷」

▲電動車龍頭特斯拉（Tesla）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）26日表示，在針對特斯拉自動駕駛的調查中發現，至少有13起致命事故與該功能有關，涉及1人或多人死亡，還有更多事故造成嚴重傷害。NHTSA指出，駕駛對特斯拉自駕系統的能力期望與系統真實能力之間有落差，存在關鍵性安全缺陷，導致一連串本可避免的事故。

衛報、今日美國報報導，這項為期約3年的調查分析956起與特斯拉自駕系統有關的道路事故，其中467起事故本可避免。雖然被稱為自駕，特斯拉實際上擁有的是駕駛輔助功能，但並非完全自動化，交通感知巡航控制（TACC）可依據狀況調整速度、自動駕駛可讓車輛保持在車道內，但駕駛仍必須把手放在方向盤上。

NHTSA認為，駕駛們可能對特斯拉自駕系統期望過高，這與系統真實能力之間存在關鍵性安全缺陷，認定特斯拉對自駕系統的設計導致「可預見的錯誤使用和可避免的碰撞」。

就在去年12月，特斯拉召回200萬輛汽車更新自動輔助駕駛軟體。如今監管機構展開新一輪調查，確認軟體系統更新之後的成效，範圍涵蓋美國2012年至2024年生產配備Autopilot自動輔助駕駛的Model Y、X、S、3及Cybertruck車輛。