失蹤百年！奧地利畫家遺作《利瑟小姐肖像》10億天價成交

▲知名畫家克林姆的畫作《利瑟小姐肖像》24日以10億天價售出。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）生前遺作之一《利瑟小姐肖像》（Portrait of Miss Lieser）24日在維也納拍賣行進行拍賣，最終以高達3000萬歐元（約新台幣10億元）成交。這幅畫作長期以來被認為已經丟失，實際上收藏在一位維也納公民的私人別墅中。

據CNN、路透社報導，《利瑟小姐肖像》據傳為知名象徵主義畫家克林姆生前最後一幅畫作，這幅畫創作於1917年，紅色背景襯托一名深色捲髮女士，淺棕色的瞳孔與雪白的皮膚形成鮮明對比，她面帶微笑，肩上披著綴滿花朵的藍色披肩。畫中主角應為奧地利猶太富商利瑟家族成員，可惜隔年克林姆因中風離世，當時未完成的畫作還保存在他的工作室。

維也納「im Kinsky」拍賣行指出，這幅肖像畫是克林姆在人生最後創作時期，留下的美麗畫作之一，畫中鮮明的色彩對比與鬆散的筆觸，皆顯示當時克林姆正處於他晚年顛峰期，一公開在藝術界引起巨大轟動。這幅畫24日在拍賣會以3000萬歐元（約新台幣10億元）高價成交，創下該拍賣會最高成交價紀錄。

拍賣行表示，在克林姆死後，這幅作品交由利瑟家族手中，1925年最後一次出現在大眾面前，自上世紀60年代起輾轉到維也納一棟私人別墅中，保存了數十年，近日才終於重見天日。他們用盡一切方式確認這幅畫的歷史與來源，沒有證據表明《利瑟小姐肖像》曾被出口、沒收或搶劫。