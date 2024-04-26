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路透：字節跳動寧可「關閉TikTok美國市場」　也不願意出售

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲美政府要求TikTok在限期內脫離中國母公司字節跳動，否則將面臨全國性禁令。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府簽署法案要求短影音平台TikTok在限期內脫離中國母公司字節跳動，否則將面臨全國性禁令。不過，知情人士透露，TikTok的演算法是字節跳動營運的核心，所以寧可直接收掉這款應用程式，也不會願意出售。

根據《路透社》獨家報導，與字節跳動（ByteDance）關係密切的知情人士指出，TikTok所使用的演算法是字節跳動的營運核心，若最終用盡所有法律手段仍無法抵抗TikTok禁令的話，字節跳動寧可收掉仍在虧損的TikTok，也不願意將其出售。

消息人士稱，TikTok只占字節跳動總收入和每日活躍用戶的一小部分，因此在最壞的情況下，母公司寧願關閉美國市場，也不願意將其賣給美國的潛在買家。

另一名知情人士透露，美國市場去年約占TikTok總收入的25％；有一名消息人士表示，美國TikTok的每日活躍用戶，也只占字節跳動全球每日活躍用戶的5％左右。

路透報導指出，有3名消息人士提到，TikTok和字節跳動的其他短影音平台，如抖音，共享相同的核心演算法；此演算法被認為優於其競爭對手騰訊和小紅書。

消息人士稱，TikTok的演算法不可能被單獨脫離出售，因為它們的智慧財產權是在中國以字節跳動的名義註冊，所以很難與母公司脫離。消息人士說，將演算法從TikTok的美國資產中分離出來相當複雜，字節跳動不太可能這樣做。

另外4名消息人士也同意，字節跳動不可能同意將其最有價值的資產出售給競爭對手。

►美國下令不賣就禁！　TikTok執行長放話：我們哪也不會去
►美通過法案限期字節跳動撤資　TikTok動向一次看

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