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紐約法院推翻哈維溫斯坦性侵案有罪判決　下令重審

▲▼ 美國好萊塢製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約上訴法院25日推翻知名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2020年性犯罪成立的判決。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約25日綜合外電報導

美國紐約上訴法院25日推翻知名製片哈維溫斯坦2020年性犯罪成立的判決，使得「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵運動的其中一起決定性案件出現驚人逆轉。

法新社報導，現年72歲、身敗名裂的哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2020年2月在紐約法院遭定罪，罪行包括在2013年強暴與性侵女星潔西卡曼恩（Jessica Mann），以及2006年強行對前製片助理海利（Mimi Haleyi）口交。哈維溫斯坦之後被判處23年徒刑。

紐約上訴法院（New York Court of Appeals）25日以4比3裁決當年承審法官有錯，採納了名字不在訴訟中的女性的證詞，並下令重審。

法官李維拉（Jenny Rivera）在主要意見書中寫道：「被告有權利只承擔被控罪行的責任，因此，不能僅僅為了確定其犯罪傾向，就採納對他們過去不良行為的指控。」

聯手檢舉哈維溫斯坦不當行徑的一群女性「打破沉默者」（The Silence Breakers）發布聲明表示：「今天的消息不只令人沮喪，也極度不公正…但這項裁決不會減損我們的經歷或事實的效力，它只是一次挫敗。」

最新裁決並不影響2022年加州另一起刑期16年的強暴案判決，代表哈維溫斯坦這位昔日碰不得的好萊塢（Hollywood）大咖將繼續留在牢裡。

奧斯卡獎得主哈維溫斯坦2017年面臨重磅指控，就此掀起#MeToo運動，為女性反擊職場性暴力鋪路。

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