用衛生紙換到一輛車！網紅「以物易物」挑戰成功　最難竟是iPhone

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡26歲網紅柯林斯（Michael Collins）曾因在胸前曬出國旗圖案竄紅，近日再度因一項「零成本購車」的以物易物實驗引發熱議。他從新幣10分錢（約新台幣24元）起步，連續交換42天後竟換到一輛價值3000新幣（約新台幣7.2萬）的起亞轎車。

根據MS News，交換過程從半包衛生紙開始，柯林斯在新加坡街頭尋找願意交易的民眾，先用衛生紙換到一顆網球，接著一步步升級為古董手錶、冰箱，甚至名牌包等高價商品。

柯林斯回憶，「冰箱絕對是最難交換的物品，但另一個令我驚訝的是iPhone 17 Air」，後來他以一架無人機和一張PSA10級別《海賊王》卡交換，總價值約2500新幣（約新台幣5萬）。

在SG Car Mart網站搜尋一個月後，柯林斯鎖定一輛標價4500新幣（約新台幣10.8萬）的紅色起亞轎車，一番談判後賣家同意以3000新幣出售。柯林斯提出以物易物的請求後，30多歲車主最終同意交換，條件是柯林斯需協助他在車輛報廢時尋找買家。

柯林斯原先預計在新加坡國立大學完成技術與創新管理碩士學位後，前往戴森公司就職。但在大學最後一年，他決定放棄「安全舒適」的職涯，投身內容創作。經過與父母深談，他獲得一年時間證明自己的選擇，目前YouTube頻道最熱門影片突破9萬觀看次數。

▼ 柯林斯先前因胸口曬出國旗圖案上新聞 。（圖／翻攝自YouTube）