英相承諾提高國防預算至2.5％　總額3.5兆冷戰後最大規模

▲英國首相蘇納克承諾提高國防預算。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，在全球關係比冷戰期間更危險的現在，英國國防工業必須進入戰爭準備狀態，因此他承諾在2030年前，英國國防開支將占國家年度GDP的2.5％。

綜合外電報導，蘇納克23日在波蘭與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、北約秘書長史托騰柏格舉行會談，並在與史托騰柏格共同召開的記者會上表示，英國將會在接下來的6年內，擴大支出750億英鎊（約新台幣3.05兆元），在2030年國防預算達到870億英鎊（約新台幣3.54兆元）用於製造火炮彈藥與無人機，要讓英國成為北約第二大軍費支出成員國。

蘇納克表示，全球如今身處冷戰結束最危險的時代，北約不能自滿，當俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成「威權國家軸心」而且日漸變得強勢，「我們必須採取更多措施，保衛我國、我方利益與我方價值。」他說，烏克蘭遭俄羅斯入侵的戰爭中觀察到的核心教訓，各國必須要儲存更多的彈藥，並且要有能力更快速地補充彈藥，而他希望英國增加國防預算的行動，能激勵其他北約國家仿效。

▲蘇納克與德國總理蕭茲會面。（圖／路透）



蘇納克此前表示，只有在國家經濟條件允許的況下，才會加大國防支出，但近來他不斷受到來自己政黨保守黨的壓力，要求他得盡快提高國防預算。隨著將年度國防預算從2.32％提升至2.5％，也能削弱以提升國防為主張的對手的競選氣勢，保守黨今年的選舉已居於非常劣勢。

蘇納克24日轉訪德國柏林，與總理蕭茲會面，兩人承諾團結一致，並盡可能長時間支持烏克蘭抵抗俄羅斯。雙方還宣布將合力研發德國最新型自走砲系統「RCH 155」計畫，該系統後續將裝在於「拳師」（Boxer）多功能裝甲車上，該款裝甲車由德國研發，獲英、德兩國陸軍採用。