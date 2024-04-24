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CNN記者：中國威脅下「寧住台灣」而非美國

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲美籍台裔獨立記者表示，就算台灣面臨中國威脅，堪稱「世界最危險的地方」，她仍寧可住在台灣，而非美國。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社台北23日綜合外電報導

美籍台裔獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei）在美國有線電視新聞網（CNN）撰文指出，就算台灣面臨中國威脅，堪稱「世界最危險的地方」，她仍寧可住在台灣，而非美國。

現居台北的美籍台裔記者暨作家魏貝珊去年曾出版英文食譜書「台灣製造：島國的食譜與故事」（Made in Taiwan：Recipes and Stories from the Island Nation，暫譯）。

CNN官網23日刊登魏貝珊題為「我寧可住在『世界最危險的地方』，而非美國」文章，談及她對台灣的情感和留在此地的理由。

魏貝珊寫到，她的父母於實施戒嚴令下的台灣長大成人，面臨著似乎日益強烈的中國威脅，他們當時不認為可以無憂無慮在台灣建立家庭。

她表示，她的父親仍然記得1979年美國與中華民國斷交、轉而與中華人民共和國建交時，台灣全島陷入不安。父親曾告訴魏貝珊：「我們當時不確定，如果發生衝突，美國是否會保護我們。」

魏貝珊寫道，父母因而於30歲前離鄉背井搬到洛杉磯郊區，並且在當地生下她。而她的父母並非特例。在1970及1980年代，約2成的台灣大學畢業生出國深造，幾乎沒有人回國。

她表示：「我的父母當時認為美國是避風港，而且希望我在那舒適環境下長大。他們在狹窄發霉建築中成長，我的童年則是在一棟有後院、有游泳池和4個房間的房屋裡度過。」

魏貝珊說，她的父母在戒嚴令陰影下長大，當時台灣人會因表達意見而遭到監禁甚至惹來殺身之禍；她則在自由土地上成長，言論自由受到美國憲法保障。

但數十年後，魏貝珊做了與父母相反的決定。她和丈夫2020年在全球疫情的風口浪尖上搬到台灣，並於去年在台北生下兒子。

與此同時，來自中國的威脅並未減弱。她寫道：「事實上兩岸情勢空前緊張，國際分析師常將台灣稱為『世界最危險的地方』。」

她說，這種觀點非常普遍，以致每當她與丈夫離開台灣，親友都會關心問候，「你們在台灣安全嗎，你們認為中國會進犯嗎」？

魏貝珊指出，儘管台海衝突和台灣遭到軍事封鎖有其真實可能性，而且儘管她具有台美雙重國籍，「但目前除了台灣之外，我沒有其他更想去的地方」。

台灣有許多勝過美國之處。她表示，過去30年台灣已發生許多變化，從專制政體轉變成為充滿活力的民主國家。

▲▼ 美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

▲美國槍枝暴力問題嚴重，圖為德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學2022年發生校園槍擊，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

她強調：「在台灣，政權可以和平轉移，這在美國卻不再屬於必然。在台灣，擁槍屬於非法；在美國，槍械卻是造成孩童死亡的一項主因。」

魏貝珊提及，台灣的全民健保讓她可以前往任何診所或醫院接受立即且負擔得起的治療，透過她健保卡上的晶片就可以立即取得所有醫療紀錄。但是在美國，醫療保險不透明且沒有保障。

作為一名新手媽媽，台美之間的差異此刻對她而言尤其明顯。她表示，台灣捷運系統設有給孕婦及孩童的博愛座，在每個主要捷運站都有哺乳室。

魏貝珊還提到，台北有免費的兒童遊樂場，充滿各種玩具，所有新手父母都有資格獲得每月現金津貼，而且政府會補助取得認證的日托及到府保姆服務。在美國，只有低收入戶才有資格獲得經濟援助。

不過她也提到，未探究社經背景的細微差異而如此比較台美恐有所誤導，像是美國醫療保險體制仍比台灣進步許多。

同時，儘管台灣很適合嬰兒成長，但學齡孩童可能面臨沉重壓力。而台灣教育體制強調死記硬背，這也會扼殺創意自由。

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