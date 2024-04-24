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女醫生「治療女病患」死亡、再入院率較低　研究曝主因

▲▼醫生。（圖／CFP）

▲研究顯示，女性病患若接受女醫生治療，不論是死亡率或1個月內再入院率，都比接受男醫生治療還低。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

最新醫學研究顯示，女性病患若接受女醫生治療，不論是死亡率或1個月內再入院率，都比接受男醫生治療還低。研究團隊認為，原因可能是女性病患較願意毫無顧忌地向女醫生講述症狀，且男醫生較易歧視女病患，「認為女性的症狀更多是因為情緒而引起。」

綜合外媒報導，日本東京大學等團隊在美國醫學雜誌《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）最新發表的研究顯示，接受女醫生治療的女患者住院後30天以內的死亡率為8.15%，比由男醫生治療的低0.24個百分點；出院後30天以內再住院率也比男醫生治療的低0.48個百分點，為15.51%。

該研究利用美國公共醫療保險的診療數據，對2016年至2019年間，約4.2萬名醫生治療的近78萬名65歲以上的住院病患進行了調查。結果顯示，對於男性病患而言，醫生的性別幾乎對死亡或再入院率都沒有顯著影響。

研究團隊成員、東京大學特任講師宮脇敦士表示，雖然數據本身無法解釋為何女病患接受女醫生治療的表現會更好，但有其他研究證明，女病患接受女醫生治療時，不太會經歷「溝通不良、誤解、偏見」的情況。

宮脇敦士提到，部分問題的原因在於，醫學生在女性健康問題上所得到的訓練有限。非營利研究和倡導組織醫學診斷協會醫療官懷特（Ronald Wyatt）則指出，「醫生傾向於對女性有刻板印象，無論年齡，會偏向認為女性的症狀更多是情緒所造成的，或者她們的疼痛其實不那麼嚴重。」

根據統計，在美國女性和少數族裔患者被誤診的機率比白人男性高30％。研究團隊認為，另外一個原因是女醫生更懂得傾聽，女病患也更願意在同性面前毫無顧忌地講述病情，讓醫生更好做出診斷。

不過，密西根大學（University of Michigan）醫學教授馬拉尼（Preeti Malani）也提醒，這並不意味著女患者應該要換醫生，因為整體差異仍小，「認為需要找和自己性別和族裔相同的醫生是錯誤的，更主要的問題是了解這些差距背後的原因。」

德州貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）教授辛格（Hardeep Singh）表示，病患從住院到出院，除了醫生外還接受了整個醫療團隊照顧，「醫療結果不太可能取決於個人，而是整個臨床團隊和當地護理的環境。」

不過，辛格也提到．此研究確實表明女醫生有更好的溝通條件，因此希望衛生單位能夠徹底瞭解者些女醫生治療女病患時做對的地方，再將其推廣出去，讓醫生和患者間有更好的信任關係。

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