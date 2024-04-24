女兒9歲還在哺乳！　媽堅持「她不說停我就不會停」被譙爆

▲大眾普遍認為哺乳適可而止。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

人們都說用母乳餵嬰兒是最好的，甚至最好是親自哺乳，但國外一名媽媽在網上說女兒已經9歲了，到現在還是親自哺乳，還說除非女兒要求，否則不會停止餵母奶。她以為這番說法能在包容勇於表達自我想法、作法的西方社會獲得支持，卻沒想到引來一片罵聲。

綜合英媒報導，英國健保署（NHS）指出，一般建議母親親自為小孩哺乳，並建議持續到小孩2歲為止，當然部分人想繼續也是沒有問題的。不過一名母親在網上留言，「我還在幫我的9歲女兒哺乳，在她說不要前是不會停止的。有誰支持我嗎？」這番話引來熱議和許多網友的抨擊。

對此，NHS表示，若母親選擇親自哺乳，建議是在嬰兒出生前6個月哺乳，6個月之後到2歲之間，建議母親在哺乳之外，也要搭配其他食物。

兒童健康慈善機構「Nemours」並未對該母親的作法抱持負面看法，他們引述專家指出，若對母親和小孩都合適的話，超過2歲仍要繼續哺乳是沒問題的，「不論多長時間，你的寶寶可以被哺乳都是有益的。」

9歲女童，相當於小學3、4年級的學童，至今仍在接受媽媽哺乳的作法，仍讓許多家長不敢苟同，其中一名網友表示，「拜託找人求助，這對妳女兒來說一點都不自然也不健康。妳真的得關掉媽媽水龍頭，讓妳的女兒長大了。」

其他人紛紛表示，「就算是動物都知道要斷奶，這是幫助孩子自然長大的過程」、「哺乳或是用奶瓶餵奶都是嬰兒在可以吃副食品前，攝取營養的來源，一個9歲小孩像嬰兒一樣被餵食，是沒有任何合理的理由的。」