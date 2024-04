曾權威公布女王死訊！BBC名主播捲性醜聞　「誘未成年拍色情照」辭職

▲BBC前當家主播愛德華茲22日因「醫療建議」辭去職務。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

英國廣播公司(BBC)22日宣布,為BBC效力了40年的知名新聞主播愛德華茲(Huw Edwards)已因「醫療建議」辭去職務。

BBC在聲明中指出,「愛德華茲在為BBC服務40年後,決定聽從醫生的醫療建議,於22日辭去BBC的所有職務。BBC已接受了他的辭呈,相信這是對彼此都更好的決定,並認為我們都不宜對此事再多做評論。」

▲愛德華茲為BBC效力了40年,卻在去年7月爆出性醜聞。(圖/翻攝自X)

愛德華茲離開BBC的決定引起了民眾的廣泛關注,因為這位BBC前當家主播過去曾多次播報重大國家事件,就連英女王伊莉莎白二世的死訊都是他播報的,不過有媒體卻在去年7月爆料,他曾在一名青少年17歲時,就付費要求對方拍攝色情照片,引發嘩然。

▼愛德華茲過去曾報導多起重大新聞,就連英女王駕崩的消息也是他播報的。

#BREAKING: Here is the moment that the @BBC and presenter Huw Edwards announced the death of Queen Elizabeth II: "A few moments, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II...The Queen died peacefully." pic.twitter.com/yyEXThDJsB