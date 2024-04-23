曾權威公布女王死訊！BBC名主播捲性醜聞　「誘未成年拍色情照」辭職

▲BBC前當家主播愛德華茲22日因「醫療建議」辭去職務。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國廣播公司（BBC）22日宣布，為BBC效力了40年的知名新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）已因「醫療建議」辭去職務。

BBC在聲明中指出，「愛德華茲在為BBC服務40年後，決定聽從醫生的醫療建議，於22日辭去BBC的所有職務。BBC已接受了他的辭呈，相信這是對彼此都更好的決定，並認為我們都不宜對此事再多做評論。」

▲愛德華茲為BBC效力了40年，卻在去年7月爆出性醜聞。（圖／翻攝自X）

愛德華茲離開BBC的決定引起了民眾的廣泛關注，因為這位BBC前當家主播過去曾多次播報重大國家事件，就連英女王伊莉莎白二世的死訊都是他播報的，不過有媒體卻在去年7月爆料，他曾在一名青少年17歲時，就付費要求對方拍攝色情照片，引發嘩然。

▼愛德華茲過去曾報導多起重大新聞，就連英女王駕崩的消息也是他播報的。

#BREAKING: Here is the moment that the @BBC and presenter Huw Edwards announced the death of Queen Elizabeth II: "A few moments, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II...The Queen died peacefully." pic.twitter.com/yyEXThDJsB — Curtis Houck (@CurtisHouck) September 8, 2022



事後，愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）承認，她的丈夫確實曾購買色情照片，而她之所以揭發丈夫的惡行，是出於對丈夫精神健康的擔憂，也是為了保護2人的孩子。弗林德還曝光愛德華茲近年一直都在接受嚴重抑鬱症的治療。

被爆出不雅照事件後，BBC暫停了愛德華茲的節目，並立即對愛德華茲展開內部調查，不過英國警方暫時還未對他採取任何行動，聲稱警方沒有證據表明他犯下刑事罪行。截至目前為止，愛德華茲尚未就他辭職的消息發布公開評論，而BBC則透露，愛德華茲不會因離職而得到停職期間的工資。