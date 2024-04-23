　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

▲▼美國17歲少年在住處持刀砍殺父母。（示意圖，非當事者／CFP）

▲英國15歲少年在小學附近遭14歲少年持刀刺殺，傷及心臟身亡。（示意圖，非文中當事者／VCG）

記者張寧倢／編譯

英國一名14歲少年去年底在里兹市（Leeds）一所小學附近，當著正在離開學校的小學生和家長的面前，刺殺了15歲少年路易斯（Alfie Lewis）。案件近日開庭，檢方指出，路易斯被用13公分長的廚刀刺中2刀，驗屍報告顯示其中一刀刺在胸口，穿透心臟。據稱，路易斯生前曾為了保護一名少女與被告結怨。

根據天空新聞報導，檢察官哈薩爾（Craig Hassall）在里茲刑事法庭上表示，2023年11月7日，15歲的死者路易斯走路前往霍斯福斯鎮（Horsforth）的聖瑪格莉特小學（St Margaret's Primary School）準備去找朋友，不料，14歲被告走近他，持刀刺中他2下，一刀在胸口，一刀在腿部。

目擊證人描述，路易斯當下看起來「驚訝且震驚」，並詢問被告「你在做什麼？」哈薩爾說，「他倒在了小學附近的路上，就在許多正走出學校的學生和等待接送孩子的家長面前死亡。」

根據驗屍報告，路易斯胸口刀傷深達14公分，直接刺穿了他的心臟。被告逃跑後將13公分長的犯案刀具丟在聖瑪格莉特小學附近的路邊。哈薩爾猜測，被告可能會以自我防衛為由辯護，但他說，所有證人都作證稱路易斯事發前沒有試圖攻擊或出言威脅被告。

在法庭的影像證據中，一名15歲少女告訴陪審團，2023年7月她遭到被告毆打臉部，路易斯挺身而出保護她，還推了被告一下說「你為什麼要打女生？」被告摔倒後，路易斯還是將他扶了起來，並和他握手。

另一起事件發生在當年的萬聖節，也就是路易斯遇害前一周。同一名15歲少女表示，路易斯那時告訴她，被告向他扔了一枚已點燃的煙火，於是路易斯偷走了被告的煙火作為報復。少女稱，路易斯出事時，她還對他說「別死在我面前，醒醒。」

被告現年15歲，由於年齡的原因，英國法律規定不能透露他的身分和姓名。目前被告已否認一項殺人罪指控，但審判程序仍在進行中。

ET快訊
震撼3D圖瘋傳！台灣地震「已突破天際」　網怕爆：以為宇宙電梯
台北慈濟爆偷拍　薛瑞元：聽起來有點怪「手術房不是只有1人在」
台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利
沒想到變瘋狗浪　洪總：對市長很抱歉！
快訊／連日搶修環狀線　新北捷運局科長心肌梗塞逝世
快訊／黃姓護理師到案！　將依4罪名送辦
2傾倒大樓又在自家飯店附近！　張齡予震醒急call員工
死刑存廢激辯分兩派！　學者：等待執行的過程殘酷不人道
全台搖不停「台北101狀況更可怕？」　一票搖頭：反而安全
竹科工程師被逮！「Max搶票機器人」狂掃IU、張學友門票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利

27歲女老師保健室「激吻男學生」！　日國中上演校園版SOD

小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

不滿遭開除！男溜進養殖場「把水全排光」　400多隻比目魚暴斃

19月男童撿球闖入車道！爸停車沒看見直接輾過　頭部重傷身亡

肖想隔壁帥哥鄰居！31歲輕熟女闖進民宅　強迫鄰居、女友和她3P

澳洲勒令X隱藏主教遇襲部分貼文　馬斯克批「和現實脫節」：將上訴

美通過法案「扣押俄國海外資產」　普丁盟友揚言報復

23歲泰男「自己亂接電線」！短路走火　整棟房子被燒光

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

NewJeans Danielle笑容沒停過！　各種POSE寵粉...感動：謝謝大家來

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

李多慧應援到一半鞋帶掉了　全員等她光速重綁反應萌翻

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

大谷翔平大聯盟176轟！　超越松井秀喜成最多轟日人

別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利

27歲女老師保健室「激吻男學生」！　日國中上演校園版SOD

小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

不滿遭開除！男溜進養殖場「把水全排光」　400多隻比目魚暴斃

19月男童撿球闖入車道！爸停車沒看見直接輾過　頭部重傷身亡

肖想隔壁帥哥鄰居！31歲輕熟女闖進民宅　強迫鄰居、女友和她3P

澳洲勒令X隱藏主教遇襲部分貼文　馬斯克批「和現實脫節」：將上訴

美通過法案「扣押俄國海外資產」　普丁盟友揚言報復

23歲泰男「自己亂接電線」！短路走火　整棟房子被燒光

北市旅館公會前理事長涉背信！　妻氣炸怒告：拿我房子向銀行貸款

「不認為現在台灣有條件廢死」　鄭運鵬：營造被信任的審判制度

調皮犬逃出機場意外變「國際逃犯」　17天城市大冒險終於回家

震到不敢洗澡！3動作緩解　醫：就診患者增1成「多是中年婦女」

台積電熊本廠效應！國銀卡位九州 　台新銀福岡支行今開業

黃金創兩年來「最大單日跌幅」　大陸國內金價每克一夜大跌63元

別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

全聯母親節蛋糕、禮物清單一次看！「國民捲包床墊」限量下殺

傷勢影響江少慶回歸　鋒總：有點來來回回

震撼3D圖瘋傳！台灣地震「已突破天際」　網怕爆：以為宇宙電梯

國際熱門新聞

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

日26歲消防員5度兼差拍A片！遭停職6個月　酬勞曝光

垃圾桶爆滿　京都過度觀光逼瘋居民　

即／台灣又地震！日政府：隨時做好支援準備

即／大馬海軍2直升機墜毀　機上10人全罹難

水淹杜拜！超跑在路上漂　香奈兒泡水

春假失控！比基尼妹互毆露奶　男大生觀戰

Uber公布「年度最怪遺失物」

美商務部長：我們晶片比中國先進　「我們」包含台灣

加薩醫院廢墟「埋190具屍體」！外媒：瓦礫堆下還有

大馬2機相撞瞬間畫面曝　地面民眾竄逃

美警逮捕戀童癖　奪槍、開火、清彈匣

加薩亂葬崗「挖出近300具遺體」

花蓮強震晃整夜　日網友出差嚇：震出半缸水

更多熱門

相關新聞

BBC主播爆「利誘未成年拍色情照」辭職

BBC主播爆「利誘未成年拍色情照」辭職

英國廣播公司（BBC）22日宣布，為BBC效力了40年的知名新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）已因「醫療建議」辭去職務。

英國將援烏5億英鎊　開戰以來最大補給

英國將援烏5億英鎊　開戰以來最大補給

繼父在泰迪熊娃裝攝影機　偷拍女300張私密照

繼父在泰迪熊娃裝攝影機　偷拍女300張私密照

Aston Martin DBX707小改款亮相

Aston Martin DBX707小改款亮相

16歲少女下海成紅牌！應召站賺翻　4淫媒1原因慘了

16歲少女下海成紅牌！應召站賺翻　4淫媒1原因慘了

關鍵字：

刺殺小學英國法庭少年持刀殺人14歲殺人刺穿心臟

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮6.3地震「富凱大飯店」傾倒　警消趕抵封路

花蓮餘震突然暴增　專家：有點異常

即／02:26花蓮有感地震

快訊／花蓮「統帥大樓」傾倒　瞬間影片曝光

校門馬達卡死　竟是「成人手臂粗」眼鏡蛇卡住

即／花蓮02:32有感地震！台北震度3級以上　12縣市國家警報

快訊／台北狂搖！08：04地牛翻身

花蓮壽豐02:32規模6.3強震

花蓮人曬圖「一串驚人螞蟻字」崩潰　網看傻：腳底發麻

百歲榮民死亡女兒藏屍家中　詐領月退俸

專家示警「海溝巨型地震」3特徵　台北恐搖3分鐘、擺盪幅度比921大

台灣東部海域02:26規模6地震　最大震度5弱

不是50嵐！「珍奶霸主」一票人推：比例超好喝

即／花蓮「統帥大樓」傾倒

403強震過20天還在搖！炎亞綸凌晨發聲：無法理解了

更多

最夯影音

更多

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面