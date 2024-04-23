小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

▲英國15歲少年在小學附近遭14歲少年持刀刺殺，傷及心臟身亡。（示意圖，非文中當事者／VCG）

記者張寧倢／編譯

英國一名14歲少年去年底在里兹市（Leeds）一所小學附近，當著正在離開學校的小學生和家長的面前，刺殺了15歲少年路易斯（Alfie Lewis）。案件近日開庭，檢方指出，路易斯被用13公分長的廚刀刺中2刀，驗屍報告顯示其中一刀刺在胸口，穿透心臟。據稱，路易斯生前曾為了保護一名少女與被告結怨。

根據天空新聞報導，檢察官哈薩爾（Craig Hassall）在里茲刑事法庭上表示，2023年11月7日，15歲的死者路易斯走路前往霍斯福斯鎮（Horsforth）的聖瑪格莉特小學（St Margaret's Primary School）準備去找朋友，不料，14歲被告走近他，持刀刺中他2下，一刀在胸口，一刀在腿部。

目擊證人描述，路易斯當下看起來「驚訝且震驚」，並詢問被告「你在做什麼？」哈薩爾說，「他倒在了小學附近的路上，就在許多正走出學校的學生和等待接送孩子的家長面前死亡。」

根據驗屍報告，路易斯胸口刀傷深達14公分，直接刺穿了他的心臟。被告逃跑後將13公分長的犯案刀具丟在聖瑪格莉特小學附近的路邊。哈薩爾猜測，被告可能會以自我防衛為由辯護，但他說，所有證人都作證稱路易斯事發前沒有試圖攻擊或出言威脅被告。

Bit hard to claim self defence when you've actually sought out and approched your victim? #AlfieLewis https://t.co/mLxI2XzwOE via @MailOnline — Xenosmilus (@Xenosmilus4) April 23, 2024

在法庭的影像證據中，一名15歲少女告訴陪審團，2023年7月她遭到被告毆打臉部，路易斯挺身而出保護她，還推了被告一下說「你為什麼要打女生？」被告摔倒後，路易斯還是將他扶了起來，並和他握手。

另一起事件發生在當年的萬聖節，也就是路易斯遇害前一周。同一名15歲少女表示，路易斯那時告訴她，被告向他扔了一枚已點燃的煙火，於是路易斯偷走了被告的煙火作為報復。少女稱，路易斯出事時，她還對他說「別死在我面前，醒醒。」

被告現年15歲，由於年齡的原因，英國法律規定不能透露他的身分和姓名。目前被告已否認一項殺人罪指控，但審判程序仍在進行中。