小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

▲英國15歲少年在小學附近遭14歲少年持刀刺殺,傷及心臟身亡。(示意圖,非文中當事者/VCG)

記者張寧倢/編譯

英國一名14歲少年去年底在里兹市(Leeds)一所小學附近,當著正在離開學校的小學生和家長的面前,刺殺了15歲少年路易斯(Alfie Lewis)。案件近日開庭,檢方指出,路易斯被用13公分長的廚刀刺中2刀,驗屍報告顯示其中一刀刺在胸口,穿透心臟。據稱,路易斯生前曾為了保護一名少女與被告結怨。

根據天空新聞報導,檢察官哈薩爾(Craig Hassall)在里茲刑事法庭上表示,2023年11月7日,15歲的死者路易斯走路前往霍斯福斯鎮(Horsforth)的聖瑪格莉特小學(St Margaret's Primary School)準備去找朋友,不料,14歲被告走近他,持刀刺中他2下,一刀在胸口,一刀在腿部。

目擊證人描述,路易斯當下看起來「驚訝且震驚」,並詢問被告「你在做什麼?」哈薩爾說,「他倒在了小學附近的路上,就在許多正走出學校的學生和等待接送孩子的家長面前死亡。」

根據驗屍報告,路易斯胸口刀傷深達14公分,直接刺穿了他的心臟。被告逃跑後將13公分長的犯案刀具丟在聖瑪格莉特小學附近的路邊。哈薩爾猜測,被告可能會以自我防衛為由辯護,但他說,所有證人都作證稱路易斯事發前沒有試圖攻擊或出言威脅被告。

