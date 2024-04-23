電影中獎男主和自己長一樣！他「受上帝感召」跟著買竟刮中1630萬

▲一名男子因為電影男主角和自己長相激似，就去買刮刮樂，不料還真的贏得頭獎。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國密西根一名26歲男子在看電影時，看到電影中與自己長得很像的男主角贏得了彩券大獎。於是，突然感受到「上帝召喚」的男子決定也碰碰運氣，玩一把刮刮樂，不料竟真的刮中頭獎，讓他爽賺50萬美元（約新台幣1630萬元）。

CNN引述密西根彩券公司指出，這名不願透露姓名的男子表示，他在看電影時，意外發現電影中贏得大獎的男主角，與自己長得幾乎一模一樣，「我認為這是上天要我去買彩券的訊號」，於是他便立即前往E-Z Stop Food Mart買了一張5美元的幸運13號彩券。

當天晚上，男子便和幾名朋友一起玩刮刮樂。他描述道，「當我看到我贏了50萬美元時，我簡直不敢相信自己的眼睛！在公開這個消息前，我一直反覆檢查，以確保我看到的是真的，所以我走進浴室又看了一遍，發現原來這真的不是夢！」

男子立刻打電話給女友，將這個好消息告訴她。他透露，自己打算將這筆巨額獎金用來照顧孩子和度假，「能贏這麼多錢真的是上帝保佑，我感到很幸運！」

彩券公司表示，自「幸運13號」彩券在2023年4月推出以來，玩家已經贏得了超過2300萬美元的獎金，而單張刮刮樂的獎金從5美元至50萬美元不等。