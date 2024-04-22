印度2024「超車日本」躍升全球第4大經濟體！　日圓走跌成主因

▲IMF預測，印度明年就會超越日本，成為全球第4大經濟體。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

國際貨幣基金組織（IMF）做出最新預測，印度的GDP將在2025年超越日本，成為全球第4大經濟體，比先前的預測還要提早一年。國際貨幣基金組織指出，修正預測的原因為日圓持續走跌，由於日圓對美元的貶值，導致該國GDP排名下滑，而早在2023年日本GDP排名就已經被德國超越。

根據《日經亞洲》報導，國際貨幣基金組織發表最新預測報告，到了2025年，印度的國內生產總額（GDP）將達到4.3398兆美元，超越日本的4.3103兆美元，成為全球第5名。

IMF在2023年10月曾經預測印度的GDP會在2026年超越日本，但隨著日圓對美元持續貶值，IMF於4月再度修正了對於兩國GDP的預測。事實上，印度貨幣「盧比」，相較日圓而言，對美元相對保持穩定，這一切必須歸功於印度央行（RBI）的干預。自2023年初以來，RBI持續進行干預，使得盧比兌美元的匯率基本不變，目前維持在1美元兌83盧比。

印度的經濟崛起令人矚目，印度2014年GDP僅排在全球第10位，然而IMF預測，印度除了在2025年超越日本外，有望在2027年超越德國，成為全球第3大經濟體，僅次美國與中國。德國GDP於2023年超越日本，目前為全球第3大經濟體。

儘管印度在新冠疫情後經濟嚴重下滑，但是受到近年人口成長紅利影響，GDP仍明顯增長。印度央行預計2024年實際GDP會增長7%。不過印度的崛起雖令人矚目，仍有很長的路要走。印度的中產階級正在擴大，但人均GDP仍較低，大約只有2500美元（約新台幣8.1萬元），遠低於中國，但略高於孟加拉。