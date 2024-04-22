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坑殺外國人！日本燒肉店「英、日文菜單差很大」　貴3500元且難吃

▲▼日本東京澀谷一間燒肉餐廳被多名外籍饕客指控，刻意對外籍遊客哄抬價格，且出餐速度慢。（圖／翻攝自Google Map）

▲東京澀谷一間燒肉餐廳被多名外籍饕客指控，刻意對外籍遊客哄抬價格，且出餐速度慢。（圖／翻攝自Google Maps，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

澀谷和新宿、池袋並列為東京三大副都心，是東京最具代表性的商圈，吸引國際觀光客和年輕族群造訪，多家連鎖百貨公司與商場雲集。不過，當地一間燒肉餐廳卻被多名外國饕客指控，業者給外國人點餐的菜單價格竟然明顯比日文菜單的標價還要貴；警方卻對此束手無策，認為並無違法。

座落於JR澀谷站、JR原宿站之間的燒肉餐廳「焼肉ZENIBA渋谷店」，最近被許多來自不同國家的外籍觀光客踢爆，業者居然明顯歧視外國遊客、將外國人當作盤子海削，有兩種不同語言版本、且價格與份量都不同的菜單，無法以流暢日語對話的外籍饕客被迫從店家給予的英文菜單中，從8000日圓、1萬日圓兩種套餐作挑選。

就有網友特別比較英文菜單中的8000日圓套餐、日文菜單的4500日圓套餐，發現兩者內容物基本相符，等於外籍遊客被剝削3500日圓的差價。

女網友在Google地圖評論中表示，「極度令人作嘔的餐廳，設計專門給外國人的菜單，套餐貴又難吃。我們點了2份8000日圓牛肉盛合，發現牛肉每一個部位只有一小片，是就連女生也都吃不飽的份量。當我們發現隔壁桌日本人拿到的菜單和我們的不一樣時，我們就和隔壁桌的外國人討論。店員極力將我們拉開，阻止我們交談。」

▲▼日本東京澀谷一間燒肉餐廳被多名外籍饕客指控，刻意對外籍遊客哄抬價格，且出餐速度慢。（圖／翻攝自Google Map）

該名女網友透露，在日文菜單中擁有4500日圓、6000日圓兩種價格，且內含豐盛的海鮮，然而外國人所拿到的英文菜單卻只有8000日圓、1萬日兩種套餐能夠選擇，內容物「完全對不起」這種價格。

女網友表示，店家向她解釋這是專門設計給外國人的套餐，「我無法接受這個說法，所以一起前往警察局。當地警方卻表示，如果店家按照菜單上面的項目出餐，便不能算是違法。我們只能認賠，算是學到了一課。」

翻開Google地圖評論，也能看見其他外籍旅客的指控，包括肉質和口感無法對得起昂貴的價格（1萬2000日圓未稅）、出餐速度慢、外籍遊客透過英文菜單點的6000日圓套餐份量少，還有法國遊客指控英文菜單比起日文菜單還要貴上35%，「這是非法的！」

還有韓國人以韓文指控，「我們點了一份8000日圓的套餐，結帳時卻發現被刷了1萬日圓。我心想，可能因為我們是外國人吧。（點餐後）只給一些基本的小菜，等半小時卻還沒出餐，隔壁桌比我們晚來卻很快拿到牛肉。看了一下隔壁桌的肉質，完全就是高品質、多汁鮮嫩的牛排；不過給我們韓國人的肉卻非常油膩，根本是硬撐頭皮吃完。」

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