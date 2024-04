上廁所遇到亂流！男乘客暴摔「腿斷成兩半」　忍劇痛6小時才降落

▲男子搭乘飛機途中摔斷腿。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭航空(Air New Zealand)一名男乘客在機上使用廁所,返回時突然遇到嚴重亂流,導致他在航班上摔倒「腿幾乎斷成兩半」,然而飛機卻沒有為他緊急迫降,而是繼續飛行了6個小時才降落,讓他在機上飽受痛苦。

在德國出生的47歲男子尼科(Niko)與妻子居住在印尼峇里島長達13年,16日晚間搭乘紐西蘭航空NZ65航班,從峇里島丹帕沙(Denpasar)飛往紐西蘭奧克蘭市(Auckland),飛行約30分鐘時突然遇到亂流,導致他摔斷腿。

Air New Zealand passenger breaks leg on Bali to Auckland flight, suffers more than six hours of pain, via @nzherald https://t.co/mgky4eeWF0