上廁所遇到亂流！男乘客暴摔「腿斷成兩半」　忍劇痛6小時才降落

▲男子搭乘飛機途中摔斷腿。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭航空(Air New Zealand)一名男乘客在機上使用廁所，返回時突然遇到嚴重亂流，導致他在航班上摔倒「腿幾乎斷成兩半」，然而飛機卻沒有為他緊急迫降，而是繼續飛行了6個小時才降落，讓他在機上飽受痛苦。

在德國出生的47歲男子尼科(Niko)與妻子居住在印尼峇里島長達13年，16日晚間搭乘紐西蘭航空NZ65航班，從峇里島丹帕沙(Denpasar)飛往紐西蘭奧克蘭市(Auckland)，飛行約30分鐘時突然遇到亂流，導致他摔斷腿。

Air New Zealand passenger breaks leg on Bali to Auckland flight, suffers more than six hours of pain, via @nzherald https://t.co/mgky4eeWF0 — suetomit_sogol (@suetomit_sogol) April 18, 2024

尼科的友人向媒體表示，事件造成尼科脛骨和腓骨骨折，「他的腿幾乎斷成兩半」，雖然飛行員後來特別從駕駛艙中出來向尼科道歉，但飛機仍然繼續往目的地飛行，導致他忍受痛苦長達6個半小時。

友人表示，飛機上雖然有一名醫生，但只能給尼科服用含有乙醯胺酚成分的止痛藥，機組人員則請部分乘客讓座，以便尼科能夠躺下休息。機場發言人表示，17日凌晨5時40分左右，飛機上一名「中度」受傷的乘客已經接受治療，並被送到醫院。

紐西蘭航空聲明表示，當時航班因為遇到晴空亂流(Clear-air turbulence)，也就是機師在無雲晴空中，無法直接以肉眼看到的急發亂流，導致航班劇烈震動，機上當時有一名醫生幫忙治療，且機組人員沒有接獲其他乘客受傷的報告。