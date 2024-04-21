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日相岸田向靖國神社奉「真榊」供品　南韓：失望遺憾

記者詹雅婷／綜合報導

日本靖國神社21日起舉行春季例大祭，首相岸田文雄21日遵循歷任首相慣例，選擇供奉被稱為「真榊」的供品，據傳不會親自前往參拜。只不過南韓外交部對此公開表示失望遺憾，強調靖國神社美化日本過去的侵略戰爭歷史、供奉戰爭罪犯，敦促日方要以負責任態度正視歷史。

NHK、共同社報導，岸田文雄21日以「內閣總理大臣 岸田文雄」的名義供奉被稱為「真榊」的盆栽供品，上面附著他的名字與官方頭銜的木牌。眾院議長額賀福志郎、參院議長尾辻秀久也供奉真榊，經濟再生擔當相新藤義孝則是選擇在21日上午親自參拜。

▲▼ 日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

岸田自從2021年10月就任日本首相以來，就不曾前往靖國神社參拜，但持續供奉祭品，延續前首相安倍晉三、菅義偉的作法。靖國神社位在東京，1869年由明治天皇下令建造，合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議。

針對岸田文雄21日向靖國神社供奉祭品，南韓外交部透過聲明表示，靖國神社美化日本過去的侵略戰爭歷史、供奉戰爭罪犯，日本政界高層再次供奉祭品或進行參拜，韓方對此深表失望和遺憾，敦促日本有關人士以負責任態度正視歷史，以實際行動體現對反省歷史的承諾，並重申這是面向未來發展雙邊關係的重要基礎。

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