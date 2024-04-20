越南女首富7700億黃金藏海上？　造假影片爆紅！23萬人喊出海尋寶

▲越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）11日遭判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

67歲越南女首富張美蘭過去11年間，對西貢商業銀行進行越南史上最大規模的金融詐欺案，遭判死刑。然而，越南近日出現一則捏造的假新聞，稱張美蘭在法庭上宣稱自己把價值673兆越南盾（約新台幣7700億元）的黃金藏在海裡，意外引發許多網友惡搞，還發起「萬人海上大尋寶」活動。

根據越南VTC News報導，轟動越南全國上下的房地產大亨張美蘭304兆越南盾（約新台幣3900億元）詐騙案，在4月結束庭審，最終被判處死刑，全案仍可上訴。

不過，最近一段影片引發越南網友熱議，影片內容是當張美蘭在法庭受審時被問到，是否有人知道她把錢財藏在哪裡。張美蘭回答，「目前還沒有人知道」。接著，當她聽到對方說「被告必須誠實地告知審判委員會才能獲得寬大處理」後，張美蘭就坦承，「是的是的。在海上。是的，沒錯，600多兆」。事實上，673兆是法院要求張美蘭賠償的金額。

▲越南網路社群出現海上尋寶的哽圖。（圖／翻攝自Facebook）

影片爆紅後，許多越南名人網紅、一般網友都開始跟風「海上尋寶」，越南網路上瞬間出現大量前往海邊游泳或潛水的哽圖，有的人還會P圖放上黃金，或是日本動畫《航海王》的相關元素。不少臉書用戶還發起了「出海尋找張美蘭女士673兆寶藏」的類似活動，其中一項4月30日的活動已經有20萬人感興趣，3.2萬人按同意參加。

▲越南有多達23萬名網友回覆「出海尋找張美蘭673兆寶藏」的活動。（圖／Facebook）

對此，越南網路安全專家、在美國有駭客前科的Hieu PC就警告，這影片只是網路社交媒體用戶製造出的笑話，「張美蘭擁有673兆海上寶藏」是假訊息，不應該盲目跟隨和傳播，否則除了可能讓人誤信傳言，甚至詐騙集團也會利用相關話題進行更多投資賭博詐騙，製造社會混亂。

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