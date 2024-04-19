性侵未成年「鞭刑24下」再關18年　噁男深夜逞慾下場慘了

▲受害者13歲開始遭繼母的弟弟性侵，多年後意外見到加害者，終於鼓起勇氣報案。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名男子長年性侵姊姊的繼女，從受害者13歲那一年開始，前後長達7年左右。他承認2項加重插入式性侵罪及1項猥褻罪名後，18日被高等法院判處18年有期徒刑及24下鞭刑。

《海峽時報》報導，2010年，受害者與家人搬進一間小公寓，繼母弟弟也搬過來一起住。當時她年僅13歲，晚上睡覺時，經常遭潛入房間的加害者猥褻，頻率高達每周3次，之後更逐漸演變為性侵。

2018年，受害者搬出公寓後，就不曾再聯繫繼舅舅，並於同年11月結婚。未料，隔年跨年時，她與丈夫及公婆出門吃飯時，竟然在餐廳遇到加害者，回家後忍不住情緒崩潰，與先生討論後，終於決定報警。

受害者在國家心理衛生學院（NIMH）被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）。根據檢方說法，在受害的多年期間，她一方面意識到這種行為是錯誤的，另一方面又認為2人之間存在感情，內心痛苦不已。

加害者一開始對11項指控都提出抗辯，但審判期間卻一改態度，在受害者出庭前認罪。

檢方起初尋求18至20年有期徒刑與24下鞭刑，理由是加害者系統性地誘導受害者，以利在未來進行更多性行為。不過，辯護律師主張，被告認罪之舉，讓受害者免受出庭作證的創傷，應該減至10.5年監禁。