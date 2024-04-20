男男潑水節活春宮！2韓男泰國路邊「埋頭吞吐」　恐被關10年

▲兩名男子輪流互相吞吐，整個過程都被路人拍下。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國政府3月底宣布將連續舉辦近1個月的潑水節活動，除了泰國人大肆慶祝外，許多外籍觀光客也紛紛前往泰國共襄盛舉。然而卻有網友拍到2名亞洲男子當街在拉差達潑水節活動現場上演「活春宮」，公然進行口交行為。事後警方調查確定2人為韓國籍，最重將面臨10年監禁。然而移民局卻表示，2人已經逃回南韓，因此恐怕無法可管。

根據Thethaiger報導，潑水節期間一段影片在X（前身為推特）和Facebook廣為流傳，影片中1名頭戴護目鏡的男子站在黃色帳篷下，表情難以言喻，仔細一看才發現，他竟當眾拉下短褲，而另一名頭戴藍色鴨舌帽的男子則跪在地上替他口交。而從另一個角度的影片，則可以看到護目鏡男蹲下替藍帽男口交。

令人震驚的是，兩人上演活春宮的地點正是潑水節活動現場。根據泰媒報導，在影片的最後，有一名保全上前阻止2人的脫序行為。而事後警方也從影片中帳篷上的字樣判斷出事發位置。目前已經找到當初的保全，並調查事件發生經過。

報導指出，這起事件發生在拉差達4巷，當時正在舉辦潑水節活動，而活春宮現場的黃色帳篷雖然是屬於懷光警察局，但在性行為發生時，並無警員在場。此外，該帳篷位於活動入口處附近，燈光明亮又顯眼，2人卻仍然絲毫不顧慮旁人的眼光。

懷光警察局局長Prasopchok Iampinit強調，警方已經知道這起事件。然而Prasopchok指出，由於活春宮現場的娛樂場所並未主動報案，且無法確認事件發生日期與時間，因此警察最初未對此展開進一步調查。直到影片在網路上持續發酵，警方才重新發表聲明表示，將傳召2名外國男子，並要求其承擔起法律責任。

據了解，2人將根據刑法第278條被控公然猥褻，最高可判處10年有期徒刑與最高20萬泰銖（約新台幣17.6萬元）的罰款。然而根據最新消息，警方雖然已經掌握2人的身分，並確認為南韓籍，但是由於已經出境逃離泰國，因此恐怕難以追究後續責任。