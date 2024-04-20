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機場員工「內外勾結」偷光400公斤金條　警：手法如Netflix連續劇

▲▼加拿大多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）去年4月發生重大竊案。（圖／路透）

▲加拿大多倫多皮爾森國際機場去年4月發生重大竊案。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）去年4月發生重大竊案，價值2000萬加幣（約台幣4.73億元）、重達400公斤的金條不翼而飛。時隔一年後，警方終於宣布9名嫌犯已有6人落網，其中包括當時在加拿大航空任職的2名員工；不過，被竊的黃金大部分仍未尋獲，恐怕難以追回。

綜合外媒報導，這起竊盜案發生在去年4月17日，當時加拿大航空（Air Canada）承運一批來自蘇黎世某貴金屬精煉廠的黃金與現鈔，目的地是多倫多皮爾森國際機場。當天下午3時56分航班降落後，黃金與現鈔隨即卸往加航的保管設施，一切程序合格；接著一名男嫌駕駛一輛5噸重的卡車在傍晚6時32分抵達倉儲貨運區。

當時男嫌出示一張空運提單，不久後一輛堆高機到場把貨物裝進嫌犯駕駛的卡車，隨後嫌犯駕車逃逸。當天晚上真正受託運送黃金與現鈔的保全業者Brink's Canada派人到機場提貨，這才發現黃金和價值250萬加幣（約台幣6017萬元）的外幣現鈔不翼而飛。

當地警方表示，假造提單是在加拿大航空設施範圍內列印，失竊黃金總計6600條，總重約400公斤，每根金條純度99.9%，各有專屬序號，總值約加幣2000萬元。

警方後來鎖定9名嫌犯，其中5名嫌犯已在加拿大被捕，包括54歲的加航倉儲員工席度（Parmpal Sidhu）、37歲的多倫多珠寶店老闆瑞薩（Ali Raza）等，目前皆已保釋，正在等候出庭。另外，25歲的卡車司機金麥克林（Durante King-Mclean）則在去年9月因槍枝與販運相關罪名在美國被捕，目前正等待引渡至加拿大。

警方指出，目前還有3名嫌犯在逃，其中一人為加拿大航空貨運倉儲經理的31歲男子帕奈沙（Simran Preet Panesar）；帕奈沙甚至曾在案發後帶著警方「參觀」加航倉儲設施，直到他去年夏天離職後，警方才查到他涉案。

目前失竊的400公斤金條，僅尋回1公斤；這1公斤的金條被熔製成6個手環，價值約9萬加幣（約台幣216萬元）。另外還查獲了大約加幣43萬元現鈔、作案卡車、熔鑄模具。警方也坦承，剩餘的金條恐已熔化成不同物品，難以追查。

皮爾森警局局長杜雷亞帕（Nishan Duraiappah）表示，這是一起由犯罪集團精心策劃的大案，內外勾結、情節相當戲劇化，「我們還開了個玩笑，這根本是網飛（Netflix）的戲劇題材。」

對於這起竊案，Brink's Canada已對加航提起訴訟，要求賠償損失。對此，加航否認所有指控，並強調他們並未有任何不當行為。

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