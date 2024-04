機場員工「內外勾結」偷光400公斤金條　警：手法如Netflix連續劇

▲加拿大多倫多皮爾森國際機場去年4月發生重大竊案。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大多倫多皮爾森國際機場(Pearson International Airport)去年4月發生重大竊案,價值2000萬加幣(約台幣4.73億元)、重達400公斤的金條不翼而飛。時隔一年後,警方終於宣布9名嫌犯已有6人落網,其中包括當時在加拿大航空任職的2名員工;不過,被竊的黃金大部分仍未尋獲,恐怕難以追回。

綜合外媒報導,這起竊盜案發生在去年4月17日,當時加拿大航空(Air Canada)承運一批來自蘇黎世某貴金屬精煉廠的黃金與現鈔,目的地是多倫多皮爾森國際機場。當天下午3時56分航班降落後,黃金與現鈔隨即卸往加航的保管設施,一切程序合格;接著一名男嫌駕駛一輛5噸重的卡車在傍晚6時32分抵達倉儲貨運區。

當時男嫌出示一張空運提單,不久後一輛堆高機到場把貨物裝進嫌犯駕駛的卡車,隨後嫌犯駕車逃逸。當天晚上真正受託運送黃金與現鈔的保全業者Brink's Canada派人到機場提貨,這才發現黃金和價值250萬加幣(約台幣6017萬元)的外幣現鈔不翼而飛。

當地警方表示,假造提單是在加拿大航空設施範圍內列印,失竊黃金總計6600條,總重約400公斤,每根金條純度99.9%,各有專屬序號,總值約加幣2000萬元。

警方後來鎖定9名嫌犯,其中5名嫌犯已在加拿大被捕,包括54歲的加航倉儲員工席度(Parmpal Sidhu)、37歲的多倫多珠寶店老闆瑞薩(Ali Raza)等,目前皆已保釋,正在等候出庭。另外,25歲的卡車司機金麥克林(Durante King-Mclean)則在去年9月因槍枝與販運相關罪名在美國被捕,目前正等待引渡至加拿大。

