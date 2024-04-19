俄軍Tu-22M3起火「旋轉掉落」畫面曝！　烏克蘭聲稱：我們打的

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯航空太空軍一架圖-22（Tu-22M3）戰略轟炸機19日上午墜毀，國防部稱原因為技術故障。但烏克蘭隨後出面聲稱，這架戰機是被烏軍防空部隊擊落，據報造成1死1失聯，網路瘋傳的畫面可見飛機從高空掉落，伴隨熊熊火焰與黑煙。

▲ 烏克蘭聲稱擊落俄軍Tu-22M3戰略轟炸機。（圖／翻攝自X）

此前俄媒指出，俄國國防部說明，這架Tu-22M3墜毀於斯塔夫羅波爾邊疆區，初步研判事故原因為技術故障，4名飛行員彈射逃生，其中3人獲救，第4人仍在搜索，所幸機上未搭載彈藥，未釀成地面損失。斯塔夫羅波爾州長弗拉基米羅夫（Vladimir Vladimirov）則稱有2名飛行員彈射，其中一人死亡，一人失聯。

但據烏國《基輔獨立報》，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）19日宣布，「空軍防空飛彈部隊與烏克蘭國防部情報總局（HUR）合作，首度摧毀一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機。這架轟炸機搭載Kh-22巡弋飛彈，而俄羅斯恐怖分子用這種飛彈攻擊和平的烏克蘭城市。」

This morning, a Russian Tu-22M3 bomber crashed outside of Stavropol.



Footage of the Russian bomber falling, burning and in a flatspin: pic.twitter.com/QJ5yg1vtSU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 19, 2024

Images of a burning Russian Tu-22M3 bomber pic.twitter.com/qNsaXYG4ei — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2024

Russian Tu-22M3 was shot down at a distance of about 300 kilometers from Ukraine - The Main Directorate of Intelligence of Ukraine



"One of the Tu-22M3 long-range bombers, which on the night of April 19 carried out a missile attack against Ukraine, was shot down as a result of… pic.twitter.com/V47b8EWCfE — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2024

網路瘋傳Tu-22M3從高空一面掉落一面旋轉的畫面，可見機尾燃起火焰，在空中留下一道彎曲的黑煙；墜地後的畫面顯示機身幾乎全毀，竄出大量濃煙。烏克蘭情報部門稍早也公開一段影片佐證，顯示擊落戰機的過程。

烏軍情報指出，這架俄機在距離烏克蘭約300公里處被擊中，使用的方法與先前擊落A-50預警機（Beriev A-50）的方法相同，而俄軍此前才對烏東第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）發動攻擊。

HUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）更向自由歐洲電台透露，第一架Tu-22M3遇襲後，第二架也被迫折返。