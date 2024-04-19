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俄軍Tu-22M3起火「旋轉掉落」畫面曝！　烏克蘭聲稱：我們打的

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯航空太空軍一架圖-22（Tu-22M3）戰略轟炸機19日上午墜毀，國防部稱原因為技術故障。但烏克蘭隨後出面聲稱，這架戰機是被烏軍防空部隊擊落，據報造成1死1失聯，網路瘋傳的畫面可見飛機從高空掉落，伴隨熊熊火焰與黑煙。

▲▼烏克蘭聲稱擊落俄軍Tu-22M3戰略轟炸機。（圖／翻攝自X）

▲ 烏克蘭聲稱擊落俄軍Tu-22M3戰略轟炸機。（圖／翻攝自X）

此前俄媒指出，俄國國防部說明，這架Tu-22M3墜毀於斯塔夫羅波爾邊疆區，初步研判事故原因為技術故障，4名飛行員彈射逃生，其中3人獲救，第4人仍在搜索，所幸機上未搭載彈藥，未釀成地面損失。斯塔夫羅波爾州長弗拉基米羅夫（Vladimir Vladimirov）則稱有2名飛行員彈射，其中一人死亡，一人失聯。

但據烏國《基輔獨立報》，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）19日宣布，「空軍防空飛彈部隊與烏克蘭國防部情報總局（HUR）合作，首度摧毀一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機。這架轟炸機搭載Kh-22巡弋飛彈，而俄羅斯恐怖分子用這種飛彈攻擊和平的烏克蘭城市。」

網路瘋傳Tu-22M3從高空一面掉落一面旋轉的畫面，可見機尾燃起火焰，在空中留下一道彎曲的黑煙；墜地後的畫面顯示機身幾乎全毀，竄出大量濃煙。烏克蘭情報部門稍早也公開一段影片佐證，顯示擊落戰機的過程。

烏軍情報指出，這架俄機在距離烏克蘭約300公里處被擊中，使用的方法與先前擊落A-50預警機（Beriev A-50）的方法相同，而俄軍此前才對烏東第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）發動攻擊。

HUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）更向自由歐洲電台透露，第一架Tu-22M3遇襲後，第二架也被迫折返。

►俄軍Tu-22M3戰略轟炸機墜毀！　4人彈射逃生「1人生死未卜」

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