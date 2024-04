俄軍Tu-22M3起火「旋轉掉落」畫面曝！　烏克蘭聲稱：我們打的

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯航空太空軍一架圖-22(Tu-22M3)戰略轟炸機19日上午墜毀,國防部稱原因為技術故障。但烏克蘭隨後出面聲稱,這架戰機是被烏軍防空部隊擊落,據報造成1死1失聯,網路瘋傳的畫面可見飛機從高空掉落,伴隨熊熊火焰與黑煙。

▲ 烏克蘭聲稱擊落俄軍Tu-22M3戰略轟炸機。(圖/翻攝自X)

此前俄媒指出,俄國國防部說明,這架Tu-22M3墜毀於斯塔夫羅波爾邊疆區,初步研判事故原因為技術故障,4名飛行員彈射逃生,其中3人獲救,第4人仍在搜索,所幸機上未搭載彈藥,未釀成地面損失。斯塔夫羅波爾州長弗拉基米羅夫(Vladimir Vladimirov)則稱有2名飛行員彈射,其中一人死亡,一人失聯。

但據烏國《基輔獨立報》,烏克蘭空軍司令歐勒什丘克(Mykola Oleshchuk)19日宣布,「空軍防空飛彈部隊與烏克蘭國防部情報總局(HUR)合作,首度摧毀一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機。這架轟炸機搭載Kh-22巡弋飛彈,而俄羅斯恐怖分子用這種飛彈攻擊和平的烏克蘭城市。」

This morning, a Russian Tu-22M3 bomber crashed outside of Stavropol. Footage of the Russian bomber falling, burning and in a flatspin: pic.twitter.com/QJ5yg1vtSU

Russian Tu-22M3 was shot down at a distance of about 300 kilometers from Ukraine - The Main Directorate of Intelligence of Ukraine



"One of the Tu-22M3 long-range bombers, which on the night of April 19 carried out a missile attack against Ukraine, was shot down as a result of… pic.twitter.com/V47b8EWCfE