美日韓三國財長首度召開會談　討論中國「產能過剩」負面衝擊

▲日本財務大臣鈴木俊一、美國財政部長葉倫、南韓副總理崔相穆於美東時間17日在華府展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國財政部長葉倫、日本財務大臣鈴木俊一、南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆於美東時間17日在美國華府召開會談，為美日韓三國財長在會議上齊聚一堂，針對日圓、韓元近日對美元的貶勢表達擔憂，並討論中國經濟內需成長停滯、產能過剩等問題，會後發表共同聲明。

根據《韓聯社》，繼去年8月美日韓三國領導人在華府近郊大衛營會晤後，作為履行三國協議的後續，葉倫、鈴木俊一、崔相穆於美東時間17日在華府進行會談，討論從美韓、美日、日韓等雙邊合作擴大為美日韓三方合作，並表達受到美國放緩降息、中東緊張情勢影響下，日圓、韓元兌換美元呈貶勢的擔憂。

報導指出，受到美國宣布延後降息時間、中東緊張情勢所造成的迴避風險心理等影響，日圓兌換美元跌至34年以來的新低，以154日圓兌1美元，至於韓元則是一度貶值至17個月的低點，以1400韓元兌1美元。

美國在會談後的共同聲明文內坦承，對於日圓和韓元兌換美元呈現貶勢感到擔憂。

葉倫、鈴木俊一、崔相穆還談論到中國產能過剩對於全球供應鏈造成負面影響等問題，雖然三人並未針對中國指名道姓，不過從葉倫近期出訪中國來看，產能過剩的問題很明顯指的就是中國。

據悉，中國由於內需市場成長停滯，導致產能過剩的商品滯銷，於是中國只能向海外銷售這些過剩的商品。三人一致認為，中國產能過剩問題對於全球經濟與供應鏈造成負面效應。

美日韓三國財長會談聲明還談及「供應鏈韌性和包容性強化」（RISE），在採礦、加工等全部過程中擴大中、低所得國家能扮演的角色，降低全球在開採和新礦物鈷時對中國的依賴。

三國還分享對於北韓（朝鮮）、俄羅斯的相關制裁狀況。另外，崔相穆也對烏克蘭做出承諾，南韓政府今年以內將執行對於烏克蘭的3億美元援助措施，其中包括2億美元規模的人道救援。