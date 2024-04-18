17家人死於空襲！巴勒斯坦少年奇蹟獨活　「為搶空投物資」竟喪命

▲各國在加薩走廊進行空投，提供糧食與醫療用品等人道救援物資。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦13歲少年吉恩（Zein Oroq）在一場空襲中失去17名家人，儘管他在那次攻擊中奇蹟倖存，如今卻為了搶空投物資而不幸身亡。衛報指出，吉恩之死讓外界再度關注加薩6個月以來因為暴力、食物短缺與營養不良喪命的人們。

去年11月，吉恩的家在一場以色列空襲中毀了，他被壓在瓦礫堆下，儘管頭、手、腿皆佈滿傷勢，卻成功活了下來，不過另外17名家人不幸去世。

上周空投時，吉恩試圖衝去撿一罐物資，可能是蠶豆、米飯或麵粉，卻被其中一個天降包裹擊中頭部，又遭蜂擁爭搶的人群嚴重踩踏，送醫救治後於14日宣告不治。

▲吉恩的祖父阿里與父親馬哈茂德。（圖／路透）

祖父阿里（Ali Oroq）表示，吉恩應該要在學校裡好好念書的，卻為了飽餐一頓，不惜游過一池髒水，爭搶空投物資，如今不幸喪生。

父親馬哈茂德（Mahmoud）認為，「那些湧向包裹的人們沒有注意到這男孩，他們也很餓。」他哀悼，「我的兒子是如此珍貴。他是我的支柱，我的全部生命，我在世界上的第一份快樂，我最大的孩子。願他安息。」

▲數百名巴勒斯坦人聚集在海邊，準備爭奪空投物資。（圖／路透）



以色列與哈瑪斯的戰爭迄今持續6個多月，依然未能達成停火協議。加薩已遭烽火蹂躪成一片荒土，200多萬平民也飽受食物短缺及營養不良之苦。美國官員更表示，這個被圍困的沿海地帶，已經有部分地區出現飢荒。

此前，各國進行的物資空投就曾引發致死意外。3月25日，至少18名巴勒斯坦人因此喪命，其中12人試圖取回掉落海中的包裹時溺斃，另外6人則在陸地上搶奪包裹時被踩踏喪命。