她推叔叔去銀行借錢！互動太詭異　巴西行員秒戳破「死人簽貸」

▲艾瑞卡推著叔叔去銀行借貸，卻被發現叔叔早已斷氣。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西里約（Rio de Janeiro）發生駭人事件，一名女子用輪椅推著叔叔前往銀行領取貸款，但2人互動相當不尋常，讓行員起了疑心，不僅偷偷錄影，還通報救護車。孰料，醫護人員到場，才驚覺老人早已斷氣。

EM OFF等巴西媒體報導，此案發生在伊塔烏聯合銀行（Itau Bank）里約分行。42歲的艾瑞卡（Erika de Souza Vieira Nunes）推著叔叔前往領取1.7萬雷亞爾（約新台幣10萬元）貸款，卻被發現不對勁。

根據影片，艾瑞卡使勁撐起叔叔的頭，還抓住對方的手，試圖握筆簽字，「叔叔，你有在聽嗎？你必須簽名，如果你不簽就沒辦法了。我不能代替你簽名……我再也受不了了。」

Mulher leva homem morto em cadeira de rodas para tentar empréstimo bancário de R$17 mil pic.twitter.com/ESShZlO9nK — Brasil Urgente (@brasilurgente) April 17, 2024

不過，坐在輪椅上的保羅（Paulo Roberto Braga）看起來全身無力，而且毫無反應。一名行員忍不住插嘴，「我認為他不太舒服」，接著通報救護車。醫護人員抵達後卻驚訝發現，保羅至少2小時前就已經死亡。

里約警察局長索薩（Fabio Luis Souza）表示，這筆貸款已經獲得銀行批准，但仍需要本人簽名才能領取。艾瑞卡目前已經被拘留，他們正在釐清女嫌與死者之間的關係，同時仍在等待驗屍結果，但未提出任何指控。

儘管案情震驚全巴西，但據CNN報導，死者家屬對警方說法提出質疑。他們主張，保羅在1個月前提出貸款，雖然因為肺炎住院，但意識十分清楚，而且抵達銀行時還活著，艾瑞卡則對後來發生的事情完全不知情。