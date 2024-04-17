膽敢綁架FBI雇員！25歲嫌「槍口抵後腦勺」劫車　遭判刑35年

▲美國FBI人員遭人劫車綁架。（示意圖／路透，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦調查局雇員勞格（Curt Lauinger）2022年駕車被人攔下，起初還以為是執法人員攔檢，沒想到下一秒就被對方持槍劫車綁架。這起案件4月12日開庭，其中一名男嫌遭判35年刑期。

紐約時報報導，勞格2022年5月6日凌晨剛離開犯罪現場，開車前往南達科他州拉皮德城（Rapid City），經過一輛停在路邊的車，發現這輛車突然開到他的後方，以為對方是執法人員，因此把車靠邊停。沒想到當他往窗外看去時，發現對方已經把槍口對準他，命令他下車，並用槍頂著他的後腦勺，搶走錢包與2支手機，叫他坐進汽車後座。

這群嫌犯總共3人，分別是阿爾瓦雷斯索託（Juan Alvarez-Sorto）、莫拉萊斯（Deyvin Morales）和洛佩茲古特雷茲（Karla Alejandra Lopez-Gutierrez）。一行人開著勞格的車計畫沿途分銷毒品，隨後遭警方高速追捕，還把車停在路邊企圖搶劫下一輛車。最終勞格在一處加油站成功脫逃，尚不清楚這3名嫌犯事前是否知道勞格是FBI雇員。

拉皮德城的美國地方法院4月12日開庭審理此案，判處25歲嫌犯阿爾瓦雷斯索託35年刑期，罪名為綁架、劫車、使用武器、在被驅逐之後非法重返美國。阿爾瓦雷斯索託曾於2017年被驅逐出境，接著在2020年重新進入美國；目前不清楚他被驅逐出境的原因。