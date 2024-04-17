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涉付A片女星封口費！川普受審首日「狂度咕」　記者全看傻眼

▲▼ 川普封口費案受審首日忍不住打瞌睡。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普封口費案受審首日忍不住打瞌睡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普涉嫌向A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付大筆封口費掩蓋婚外情，面臨刑事指控，15日首次出庭受審卻忍不住「度咕」，令媒體記者相當傻眼。審判進入第二天已選出7名陪審員，目前遴選程序仍在進行，最快下周開庭辯論。

川普被控於2016年總統大選前，指使私人律師柯恩（Michael Cohen）向丹尼爾斯支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，換取她不對外曝光川普與她有染。此舉本身並未違法，但他疑似將這筆款項列為柯恩的法律服務費，當成選舉開支報銷，面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控。

綜合CNN及《衛報》等外媒，本案15日上午9時30分於紐約首次開庭，時間接近中午時川普似乎體力不支。在旁聽席透過螢幕觀看轉播的媒體記者注意到川普雙眼幾乎閉起，頭慢慢往前傾斜、向下點，接著回神調整姿勢，且這一連串動作重複多次。

77歲的川普經常拿年齡問題攻擊81歲的現任總統拜登，更因他過去在公共場合打盹而戲稱他為「瞌睡喬」，（Sleepy Joe），15日出庭卻也忍不住「度咕」，令現場記者面面相覷，不敢相信史上第一位面臨刑事審判的前總統竟在法庭上打盹，不過他在中午休庭後似乎已經打起精神。

16日審判第二天已選出7名陪審員，包括4名男性及3名女性。川普律師團仔細審查候選人社群媒體，試圖以有人曾發表反川貼文為由，辯稱他們對川普有不公平的偏見。法官默欽（Juan Merchan）對此大致持懷疑態度，但同意其中2項對候選人的指控。

默欽也在過程中警告，不會容忍任何恐嚇陪審團候選人的行為，因為川普在其中一名候選人接受訊問時不斷喃喃自語，還向他比手勢，要求川普代表律師布蘭奇（Todd Blanche）和他的當事人談談他的行為。

目前遴選仍在進行中，將選出一支由12名陪審員及6名候補陪審員組成的陪審團，17日休庭一天後18日繼續進行。默欽希望在本周完成遴選程序，22日開庭辯論，但也強調日程安排隨時可能改變。

►川普面臨「4大刑事案件」一次看！　88項指控全不認罪

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