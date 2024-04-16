雪梨隨機砍殺6死「兇手鎖定女性」　父母揭厭女關鍵：他是怪物

▲40歲的考奇（Joel Cauchi）持長刀朝人群猛刺，造成6人死亡，其中5人是女性。（圖／翻攝自臉書）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件，造成6人死亡。警方表示，6名死者中有5名是女性，唯一喪生的男性是商場的保全人員，研判兇手是刻意將目標鎖定女性。兇手的父母悲痛表示，患有嚴重精神疾病的兒子行徑如同怪物，可能是因為交不到女友，心生怨恨才會對女性痛下殺手。

綜合外媒報導，雪梨西田龐迪購物中心（Westfield Bondi Junction）13日發生隨機砍人事件，現年40歲的考奇（Joel Cauchi）持長刀朝人群猛刺，造成6人死亡，其中5人是女性，年紀在20多至50多歲，而唯一死亡的男性是30歲的商場保全塔希爾（Faraz Tahir）。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長韋柏（Karen Webb）表示，兇手疑似針對女性下手，「影片本身就顯示出這一點，不是嗎？這確實是我們調查線索之一，這對我和偵查人員來說都很明顯，這似乎與案情有關，犯嫌把焦點鎖定女性，避開男性。」

考奇的父母安德魯（Andrew）及蜜雪兒（Michele）向記者表示，兒子一直在和精神疾病奮鬥，但最近他自行停止了藥物治療「對不起，我愛上了一個怪物，對你們來說他是個怪物，但對我來說，他是個病得很重的男孩，我已經盡我所能地幫助我兒子了。」

安德魯說，兒子相當沉迷於刀具，曾經帶著6、7把美國軍刀回家。至於考奇為何將目標鎖定女性，安德魯認為，應該是和社交能力有關，「他很想找個女朋友，但他沒有社交技巧，他對此感到怨恨又沮喪。」

考奇13日在西田龐迪購物中心隨機砍殺6人，還造成包含一名女嬰在內的12人受傷；考奇的攻擊行為持續了大約半小時，直到女警史考特（Amy Scott）開槍將他擊斃。