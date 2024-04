快訊／雪梨再爆隨機砍人！男持刀闖教堂狂刺牧師　已4人受傷

▲雪梨驚爆隨機砍人。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

澳洲雪梨西南部一座教堂15日晚間驚傳砍人案,一名牧師在佈道過程中突遭身份不明的男子狠刺幾刀,另有3名信徒也在這起襲擊中受傷。目前犯案的男子已被警方逮捕調查。

綜合BBC與《衛報》報導,當地15日晚間7時,正當牧師伊曼紐爾(Mar Mari Emmanuel)在雪梨郊區韋克利(Wakeley)帶領信眾做彌撒時,一名男子突然默默上前,在眾目睽睽下掏出武器,往牧師的頭部猛刺。

Mar Mari Emmanuel, a pro-Palestinian Orthodox bishop who has made several trips to Gaza, was stabbed by an assailant during a sermon in Western Sydney today.



Thankfully the bishop survived. pic.twitter.com/iSc7E5oRAt