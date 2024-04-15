快訊／雪梨再爆隨機砍人！男持刀闖教堂狂刺牧師　已4人受傷

▲雪梨驚爆隨機砍人。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲雪梨西南部一座教堂15日晚間驚傳砍人案，一名牧師在佈道過程中突遭身份不明的男子狠刺幾刀，另有3名信徒也在這起襲擊中受傷。目前犯案的男子已被警方逮捕調查。

綜合BBC與《衛報》報導，當地15日晚間7時，正當牧師伊曼紐爾（Mar Mari Emmanuel）在雪梨郊區韋克利（Wakeley）帶領信眾做彌撒時，一名男子突然默默上前，在眾目睽睽下掏出武器，往牧師的頭部猛刺。

Mar Mari Emmanuel, a pro-Palestinian Orthodox bishop who has made several trips to Gaza, was stabbed by an assailant during a sermon in Western Sydney today.



Thankfully the bishop survived. pic.twitter.com/iSc7E5oRAt — War Monitor (@WarMonitors) April 15, 2024

從網上的直播畫面可見，牧師在遭遇襲擊後癱軟在地，信眾見狀瘋湧上前，而犯案的男子則被一旁的信徒壓制在地，交給警方處理。

警方指出，這起案件目前已造成牧師與3名信徒受傷，不過傷者都沒有生命危險，並已送院治療。目前媒體還不清楚嫌犯在這場攻擊中使用了什麼武器。

2天前，雪梨的大型商場Westfield Bondi Junction才剛發生持刀傷人事件，導致7人死亡，多人受傷。

