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信用卡被盜刷買彩券「爽中1.6億」！他要求分獎金…結局曝光

英國一名男子的信用卡被盜用買彩券，沒想到中了400萬英鎊的獎金。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男子的信用卡被盜用買彩券，沒想到竟中了新台幣1.6億元的獎金。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

哭笑不得！英國一名男子的信用卡被盜用，2名竊賊用來購買彩券，最後贏得400萬英鎊（約新台幣1.6億元），近日他被傳喚出庭，才得知事情的來龍去派，讓他好奇自己是否可以分得部分的獎金，不過結局讓人失望了。

據《太陽報》報導，嘉書亞（Joshua Addyman）的信用卡資訊，在2019年被2名職業罪犯盜用買彩券，意外贏得400萬英鎊，並用這筆獎金狂歡5天，但因為手法拙劣，沒有銀行帳戶而失敗收場，慘被警方逮捕。

來自博爾頓的喬恩（Jon-Ross Watson）和馬克（Mark Goodram），2人前科累累，喬恩犯下133項罪刑而被定罪72項，馬克犯下45項罪刑而被定罪22項，他們辯稱，是一名不想具名的友人借給他們這張信用卡，之後在警方的調查下，2人坦承詐欺罪。

嘉書亞完全不知情，也從未見過這2個人，直到近日被傳喚出庭，才得知事情的來龍去派，回想當時帳戶出現2筆95英鎊的交易，但不清楚這筆錢的用途，意識到信用卡資料被盜後，立刻取消這張卡，從銀行那退還了180英鎊，卻不知道還有後續。

嘉書亞認為，既然竊賊是用他的卡來購買中獎彩券，自己應該有權利分得一些獎金，如果有這筆錢，他打算在倫敦買房子，並且帶家人去度假。不過，彩券營運商的發言人表示，由於彩券是透過詐欺手段購買的，嘉書亞沒有任何權利要求該筆獎金。

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