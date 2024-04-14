伊朗開轟！CNN：拜登極力避免的事發生了　接下來是未知數

▲美國總統拜登進入戰情室，聽取最新戰報。（圖／翻攝拜登總統推特）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN分析，自從中東區域衝突發生以來，美國總統拜登極力避免的情況發生了，即從伊朗領土發動對以色列的攻擊，因為這些報復行動加劇更廣泛區域衝突的風險，甚至可能把美國和其他國家捲入其中，當前情勢接下來會怎麼走，是未知數。

報導指出，拜登如今要一邊承諾堅定支持以色列、還要一邊同時試著防止美國捲入新一波衝突，由於今年11月就是美國總統大選，他做出的決定顯得格外重要。官員透露，拜登13日緊急趕回白宮的原因之一，就是伊朗對以色列的報復攻擊，戰情室的設備更好，可隨時進行監控。

當前值得注意的問題點在於，伊朗代理人可能如何加入伊朗對以色列的行動，增添新的不可預測性。由於以色列目前仍在擬定應對計畫，預計拜登政府官員會持續給以色列提供意見，傾向克制。官員透露，以色列可能採取的應對措施將取決於全面損害評估，包括潛在傷亡。

知情人士透露，美方在關於伊朗襲擊的協調應對暗中鼓勵以色列政府，若伊朗反應有限，那就不要讓局勢失控。在伊朗發動攻擊之前，美方評估伊朗並未尋求與美國發生直接衝突，認為伊朗襲擊目標不會包括美國當地駐軍。

只不過伊朗與以色列之間的情勢並未緩和，兩國之間缺乏直接溝通管道，誤判風險已經升高。