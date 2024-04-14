伊朗「史上首次」攻擊以色列本土　導火線、衝突進展一次看

▲伊朗示威者14日在英國駐伊朗德黑蘭大使館前舉行反以色列集會，人群狂歡高喊「以色列去死」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗13日晚間向以色列發射一波自殺式無人機和導彈，美方估計，空襲持續大約5小時。據路透社報導，這是伊朗史上首次對以色列領土進行直接攻擊，這次行動可能導致中東局勢嚴重升級的風險，美國則承諾對以色列提供「堅定」支持。以下為您統整這場衝突的導火線與最新情況。

▲伊朗無人機飛抵以色列上空，以軍啟動防空系統攔截 。（圖／路透）

伊朗的攻擊規模與造成的損害

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，伊朗發射200多架無人機，數十枚地對地飛彈，其中包含10幾枚巡弋飛彈，大多數在以色列邊境外被攔截，但有一處軍事基地受到輕微損害，以軍仍然準備好攔截可能到來的威脅。以色列南部一家醫療機構表示，有一名7歲女童因受到飛彈碎片波及，重傷開刀並送往加護病房。

衝突導火線

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）自去年10月以來持續在加薩走廊交火，引發中東許多伊斯蘭國家不滿。4月1日，伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館遇襲，造成7名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員死亡，其中包含2名高層，伊朗與美軍情報皆認為是以色列所為。對此，伊朗誓言報復。

▲以色列鄰國約旦關閉領空，首都安曼上空也出現閃光物體。（圖／路透）

4國關閉領空

為應對伊朗襲擊，以色列鄰國約旦於13日晚間對所有出入境和過境飛機關閉領空，包含首都安曼在內的多地居民目擊空中閃光與聽見爆炸聲。據飛行追蹤網站Flightradar24指出，以色列、伊拉克和黎巴嫩也已關閉領空，附近空域受到普遍GPS干擾，飛機。有消息人士則稱，敘利亞和約旦防禦系統處於高度戒備。

▲伊朗鄰近中東上空的空域14日幾乎所有飛機都已經避開，繞道而行。（圖／路透）

以色列會反擊嗎？

以色列電視台Channel 12 TV引述一名匿名官員表示，以色列政府將對此次襲擊做出「重大回應」。以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）要求安理會召開緊急會議，譴責伊朗襲擊並將革命衛隊列為恐怖組織。安理會宣布14日下午將召開緊急會議。

▲美國總統拜登表示，不支持以色列反擊伊朗。（圖／路透）

拜登表態反對且不參與任何反擊

美國總統拜登在空襲發生後，通過白宮聲明表示，他以「最強烈的態度」譴責伊朗與其在葉門、敘利亞和伊拉克的代理人，並重申美國對以色列安全的「堅定承諾」。儘管美軍也協同防衛攔截了數十架無人機與數枚飛彈，不過，拜登已在通話中告訴以色列總理納坦雅胡，美國不會參與任何針對伊朗的進攻行動，也不會支持；對此，納坦雅胡表示理解。

各國譴責與關切

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟外交和安全政策負責人波瑞爾（Josep Borrell），以及法國、義大利與拉丁美洲的幾個國家都譴責了伊朗的襲擊。

沙烏地阿拉伯外交部則對區域軍事升級與潛在的嚴重後果表達關切，並呼籲各方克制。埃及外交部聲明也呼籲各方保持「最大限度的克制，避免該地區及其人民面臨更多的不穩定和緊張局勢」。

▲伊朗革命衛隊成員13日從一架直升機登上懸掛葡萄牙國旗的「牡羊座號」（MSC Aries）貨輪，並指此貨輪與以色列有關。（圖／路透）

指控海盜行為

此外，伊朗還被指控在13日稍早劫持了一艘懸掛葡萄牙國旗的貨櫃。該船名稱為牡羊座號（MSC Aries）由地中海航運公司（MSC）承租並負責運行。伊朗官媒稱，革命衛隊利用直升機登船後，已將這艘船扣押並帶入伊朗水域。MSC表示，正在與相關當局合作，以確保船隻與25名船員的安全歸來。以色列外交部長指責伊朗實施了海盜行為。