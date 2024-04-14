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不止約旦！伊拉克也尋獲多個殘骸　疑「伊朗飛彈被攔截」後掉落

▲▼伊拉克境內也發現疑為伊朗飛彈的碎片。（圖／翻攝自X）

▲伊拉克境內也發現疑為伊朗飛彈的殘骸。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗在當地13日向以色列發動大規模空襲。儘管伊朗暫時只將戰場鎖定在以色列境內，但位於2個交戰國之間的伊拉克，領空也被伊朗向以色列發射的無人機和飛彈入侵，首都巴格達（Baghdad）以南地區更有多枚飛彈殘骸掉落。

波蘭媒體Visegrad 24在X上指出，在以色列對伊朗展開襲擊後，伊拉克首都巴格達上空出現了一顆疑似為伊朗飛彈的橘紅色火球。這枚飛彈在侵入伊拉克領空約20秒後，突然發生了爆炸，發出一陣閃光，疑似是被防恐系統攔截擊中。

隨後，巴格達以南的al-Yousifiya和al-Rabie地區紛紛通報有飛彈殘骸。Open Source Intel帳號在社群媒體X上指出，從現場畫面可見，掉落在伊拉克境內的飛彈疑似是伊朗發射的彈道飛彈。

此前，約旦領空也遭伊朗飛彈和無人機入侵，事後人們在首都安曼（Amman）一個住宅區發現飛彈的殘骸，不過媒體暫時還無法確定這些碎片是伊朗飛彈的一部分，還是以色列或約旦攔截飛彈後所掉落的殘骸。

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