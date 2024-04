不止約旦！伊拉克也尋獲多個殘骸　疑「伊朗飛彈被攔截」後掉落

▲伊拉克境內也發現疑為伊朗飛彈的殘骸。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/綜合報導

伊朗在當地13日向以色列發動大規模空襲。儘管伊朗暫時只將戰場鎖定在以色列境內,但位於2個交戰國之間的伊拉克,領空也被伊朗向以色列發射的無人機和飛彈入侵,首都巴格達(Baghdad)以南地區更有多枚飛彈殘骸掉落。

Iranian missile flying over Baghdad toward Israel. Via @sentdefender pic.twitter.com/d3GoWCUMax

波蘭媒體Visegrad 24在X上指出,在以色列對伊朗展開襲擊後,伊拉克首都巴格達上空出現了一顆疑似為伊朗飛彈的橘紅色火球。這枚飛彈在侵入伊拉克領空約20秒後,突然發生了爆炸,發出一陣閃光,疑似是被防恐系統攔截擊中。

Video footage shows an #Iranian missile that fell in al-Yousifiya southwest of #Baghdad.#TheNewRegion #Iraq #IranAttackIsrael pic.twitter.com/QSs3F27yb1