　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗無人機飛彈攻擊以色列　美英法義歐盟發聲

▲▼伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

文／中央社華盛頓/巴黎13日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）今天向以色列發射無人機和飛彈，歐洲聯盟（EU）譴責此舉恐致地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國。

美國

法新社報導，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）重申總統拜登對以色列安全「堅定不移」的支持。

華森聲明指出：「美國將與以色列人民站在一起，支持他們抵禦來自伊朗的威脅…拜登總統正在不斷了解最新情況。」

歐盟

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在社群平台X發出訊息，譴責這次攻擊是「前所未有地升高情勢，且對區域安全構成嚴重威脅」。

英國

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聲明中譴責伊朗的「魯莽」舉動，他說這些攻擊「可能會加劇緊張局勢，並且破壞該地區的穩定。伊朗再次表明打算在自家後院製造混亂。」

法國

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）在社群媒體X表示：「伊朗決定採取這空前舉動，其破壞穩定的行為已達新境界，也面臨軍事升級的風險。」

義大利

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義大利正在「注意與關切」局勢發展，並「準備好因應任何情況」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「近年來，特別是最近幾週來，以色列一直在防備伊朗的直接攻擊。我們的防禦系統已部署好了。」

尼坦雅胡說：「我們感謝美國與以色列站在一起，也感謝英國、法國和其他許多國家的支持。我們有明確原則：誰傷害我們，我們就傷害他們。」

ET快訊
快訊／大台北瓦斯董座謝榮富辭世　享壽75歲
鍾明軒後台獨照「舒華、Minnie」！　2.5萬人羨慕炸
新北5人聚賭爆口角　勸架的遭刺死
Mei生產到一半！醫生直接把小孩塞回去...驚悚過程曝
退休當天撞死女騎士　「駕駛已出國」家屬怒發文
吳宗憲老唐牛肉麵老店復活！「台南民眾排瘋」　鹿希派1缺失急道
伊朗一晚狂轟300發！「超強鐵穹」攔下99%　以軍降警報級別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓金正恩接見中國趙樂際　韓媒：最快今年底訪北京會習近平

伊朗「史上首次」攻擊以色列本土　導火線、衝突進展一次看

不止約旦！伊拉克也尋獲多個殘骸　疑「伊朗飛彈被攔截」後掉落

吉隆坡國際機場驚傳槍擊　男開2槍「企圖殺妻」眾人嚇壞躲避

伊朗一晚狂射300發　「超強鐵穹」攔下了99%！以軍宣布降低警報級別

南韓執政黨國會改選慘敗　新任國務總理人選「難產」

伊朗無人機飛彈攻擊以色列　美英法義歐盟發聲

拜登表態了！不挺以色列反擊伊朗　納坦雅胡：理解

才剛力挺以色列！消息曝「拜登私下很擔憂」　美恐被捲入更大衝突

伊朗軍隊規模中東最大！擁射程2000公里飛彈　瞄準美軍以色列基地

砂卡礑大崩塌「落石狂下」　搜救人員跳水保命！

彰化警抓移工遇襲開2槍！　「1槍自傷手臂」雙雙中彈

康老師的貓獲救「累壞+脫毛」　工程人員被咬1洞：能大拆了

台61恐怖車禍！大車衝破護欄「頭懸空掛橋外」　駕駛墜橋命危搶救中

天王星「義氣雞」獲救！　怪手開挖牠奮力跳下逃離

雪梨商場爆隨機砍人！　現場傳槍響上百人緊急撤離

板橋通勤族奔跑日常！　錯過綠燈要「再等99秒」

愛貓人架4G電子誘捕籠救貓！　手機遠端遙控：不能影響工程

強震來襲！女娃一臉chill　雙手插後腦袋享受「搖搖」

木木當葛格了❤Rita帶大小寶探班　注意力被狗狗吸走...KID送炙熱的愛

北韓金正恩接見中國趙樂際　韓媒：最快今年底訪北京會習近平

伊朗「史上首次」攻擊以色列本土　導火線、衝突進展一次看

不止約旦！伊拉克也尋獲多個殘骸　疑「伊朗飛彈被攔截」後掉落

吉隆坡國際機場驚傳槍擊　男開2槍「企圖殺妻」眾人嚇壞躲避

伊朗一晚狂射300發　「超強鐵穹」攔下了99%！以軍宣布降低警報級別

南韓執政黨國會改選慘敗　新任國務總理人選「難產」

伊朗無人機飛彈攻擊以色列　美英法義歐盟發聲

拜登表態了！不挺以色列反擊伊朗　納坦雅胡：理解

才剛力挺以色列！消息曝「拜登私下很擔憂」　美恐被捲入更大衝突

伊朗軍隊規模中東最大！擁射程2000公里飛彈　瞄準美軍以色列基地

新光集團旗下大台北瓦斯董座謝榮富辭世　享壽75歲

台灣東西連線！金門台東縣市交流　互贈太武輪、池上米　

漏網／好想聽懂！DK突喊：我是董至成　翻譯揭秘「他到底說了啥」

北京開唱門票1分鐘秒殺　林宥嘉「逆應援」送手寫卡片

嘉義一直震！阿里山林鐵樹倒停駛　林鐵處持續觀測地震影響

睡不好跟甲基化代謝有關！醫揭5大生活習慣不良恐致失衡

突然走到路中間！基福公路行人慘遭撞斃　1年前騎士同路段喪命

比黃金更猛！白銀刷三年新高　逼近29美元

鍾明軒後台「獨照(G)I-DLE舒華、Minnie」！2.5萬人羨慕炸：為什麼可以

《柯南：100萬美元的五稜星》藍牙耳機！基德、平次語音全收錄

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

國際熱門新聞

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

拜登進入戰情室！　畫面曝光

快訊／以軍估伊朗「破百架無人機」來襲

伊朗狂射200發毀軍事基地　7歲童被炸重傷

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

快訊／以色列證實：伊朗發動數十架無人機

伊朗聯合國代表團宣布「軍事行動已結束」

70歲阿嬤性慾爆發　創「6年1000人斬」紀錄

快訊／破百架無人機飛抵以色列！　響起空襲警報、連續爆炸聲

伊朗：成功打擊以色列軍事目標

雪梨砍人案增至7死！媽浴血護孩仍不治

以色列總理：若有人傷害我們　我們必將反擊

美軍截伊朗無人機！　真主黨加入報復：向以國射數十枚火箭彈

以軍估逾200種無人機來襲　聯合國秘書長強烈譴責伊朗

更多熱門

相關新聞

拜登表態了！不挺以色列反擊伊朗

拜登表態了！不挺以色列反擊伊朗

美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡13日進行通話，談及伊朗對以色列的報復性空襲。美國新聞網站Axios引述白宮高階官員說法指出，拜登在電話中告知納坦雅胡，美國將會反對以色列對伊朗的任何反擊。

消息：拜登擔憂美國恐被捲入更大衝突

消息：拜登擔憂美國恐被捲入更大衝突

伊朗空襲以色列　中國：保持冷靜克制

伊朗空襲以色列　中國：保持冷靜克制

伊朗狂轟以色列5小時「未直接造成傷亡」

伊朗狂轟以色列5小時「未直接造成傷亡」

拜登譴責伊朗！重申「堅定承諾」以國安全

拜登譴責伊朗！重申「堅定承諾」以國安全

關鍵字：

伊朗以色列

讀者迴響

熱門新聞

嘉義傳巨大爆炸！在地人嚇：窗戶在震動

蔡依林逛菜市場被認出！阿姨超直白評語

即／首例1年義務役男逃兵！他翻牆溜出軍營

警察移工都中彈　他「子彈穿肺」痛苦吐血畫面曝

金秀賢「缺席歌手父親婚禮」！辛酸家庭史曝光

看上同袍的老婆！員警大膽用槍狂做180次

遭金錢豹男客摳私處　傳播妹崩潰提告

頭部相連62年！最年長連體嬰逝世

拜登進入戰情室！　畫面曝光

日本最有名台灣人是「她」！　破百人僅2人認識周杰倫

1男星比黃子佼可惡！4線索曝光　「和女公關進廁所」

新加坡夫妻失聯12天　家屬招魂哭喚2人回家了

快訊／以軍估伊朗「破百架無人機」來襲

即／義務役逃兵3天現身了　今早自行回營

「7大無聲徵兆」是身體在求救！醫：和50%↑疾病死亡有關

更多

最夯影音

更多

砂卡礑大崩塌「落石狂下」　搜救人員跳水保命！

彰化警抓移工遇襲開2槍！　「1槍自傷手臂」雙雙中彈

康老師的貓獲救「累壞+脫毛」　工程人員被咬1洞：能大拆了

台61恐怖車禍！大車衝破護欄「頭懸空掛橋外」　駕駛墜橋命危搶救中

天王星「義氣雞」獲救！　怪手開挖牠奮力跳下逃離

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面