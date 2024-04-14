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伊朗證實發射無人機與飛彈　美重申堅定支持以色列

▲拜登。（圖／CFP）

▲拜登重申美國對以色列的支持堅若磐石。（圖／CFP）

文／中央社

伊朗革命衛隊證實，已向以色列發射無人機和飛彈，以報復4月1日針對其大馬士革領事館的致命攻擊。美國白宮也再度承諾，將堅定支持以色列防禦來自德黑蘭的攻擊。

法新社報導，伊朗國營媒體引述革命衛隊（Revolutionary Guards）的聲明稱，「為回應猶太復國運動政權（指以色列）所犯下的眾多罪行，包括對領事館館區的攻擊…伊朗革命衛隊向被占領土（以色列）內的特定目標發射了數十枚飛彈和無人機。 」

由於擔心發生攻擊事件，美國總統拜登臨時決定縮短今天前往德拉瓦州的行程。攻擊消息傳出時，他仍在返回華盛頓的直升機上。

白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，「拜登總統已明確表示，我們對以色列安全的支持堅若磐石。本次攻擊可能在數小時內發生。美國將與以色列人民站在一起，支持他們防禦來自伊朗的威脅。」

白宮還說，拜登返抵白宮後將前往戒備森嚴的戰情室，與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）等高階官員進行危機會談。

以色列前軍事情報局局長雅德林（Amos Yadlin）告訴該國媒體，每架伊朗無人機都配備了20公斤的炸藥。

以色列軍方指出，任何受到威脅的地區都會拉響警報，軍方已做好應對準備。

以色列機場管理當局表示，將自明天中午12時30分（格林威治標準時間今天21時30分）起關閉領空。伊拉克和約旦也已宣布關閉領空。

伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）的7名軍官喪命，其中包括2名高階將領。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，並揚言報復。

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