美聯社：荷莫茲海峽有船隻遇襲　中東官員曝「是伊朗所為」

▲美聯社取得的影片顯示，荷莫茲海峽附近有一艘船在13日遭受襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美聯社取得一段影片，顯示有一支突擊隊在13日乘坐直升機，對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的一艘船發動襲擊。在伊朗與西方國家關係緊張之時，一名中東國防官員認為，此次襲擊是以色列所為，但報導稱，目前的具體狀況尚不明確。

據美聯社報導，這段影片來自於中東一名要求匿名的國防官員。影片顯示，突擊隊員當時乘坐一架直升機，來到船隻的甲板上方，隨後降落到甲板的貨櫃上船。從影片可見，其中一名成員在吩咐大家「不要出來」後，往艦橋的方向跑去，同時還有一名突擊隊員跪在眾人上方，為大家提供火力支援作掩護。

雖然美聯社暫時還無法證實相關影片的真實性，但美聯社指出，影片的內容與他們目前得知船隻被攻擊的細節相符。報導稱，這架直升機似乎是伊朗準軍事組織「革命衛隊」（Revolutionary Guard）常用的直升機，它過去曾對多架船隻發動攻擊，而影片中被襲擊的船隻可能是懸掛葡萄牙國旗的MSC Aries。

MSC Aries是隸屬於倫敦國際航運公司「黃道帶海事」（Zodiac Maritime）的貨櫃船，他們的老闆是以色列億萬富豪歐佛（Eyal Ofer），不過MSC Aries與黃道帶海事暫時還未回應美聯社的置評請求。報導稱，MSC Aries最後一次被發現時，正位於杜拜附近，但這艘船在駛向荷莫茲海峽後，就關閉了跟蹤數據。

這起事件發生之際，正值伊朗和西方關係緊張之時，尤其是在以色列疑似攻擊了伊朗駐敘利亞領事館之後。截至目前為止，伊朗並未正式承認扣押船隻，該國的官媒也沒有對此事進行任何報導，不過自2019年以來，伊朗已扣押了多艘船隻，也對不少船隻發動了攻擊行動。