伊朗若攻擊以色列　英國防大臣：軍方採「敦克爾克式」撤離英公民

▲英國國防大臣夏普斯表示，隨時準備好援助在中東地區的英國國人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗放話要對以色列展開報復攻擊，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）接受採訪時表示，一旦伊朗真的動手，英國皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）將展開「敦克爾克式」撤離行動，疏散在中東居住的數千名英國公民，隨時準備好援助在外的英國公民。

每日郵報獨家報導，這場撤離行動代號為「流星行動」（Operation Meteoric），由英國皇家海軍陸戰隊帶頭、皇家海軍與空軍支援，且近期一支海軍陸戰隊成員已經出發抵達當地。這被比作與敦克爾克大撤退相似，1940年，英國時任首相邱吉爾下令進行「發電機行動」（Operation Dynamo），敦克爾克撤退行動正式展開，數十萬名被德軍包圍的英法士兵從敦克爾克撤離。

流星行動的準備工作由皇家海軍陸戰隊的監視和偵察中隊（SRS）負責，研究黎巴嫩沿岸，為救援任務選擇可能的據點，撤離民眾將搭乘突擊艇從海邊前往地中海東部的皇家輔助艦隊（RFA）上。

夏普斯向每日郵報提到，出於安全因素，部分計畫不能公開討論，但已經隨時準備好援助在中東地區的英國國人。目前英國外交部已經建議所有英國公民離開黎巴嫩。據傳伊朗極力避免與英軍發生直接交戰，不過駐紮在賽普勒斯的英國皇家空軍颱風戰鬥機將能提供最佳掩護。

面對中東情勢升溫，美國總統拜登12日向記者表示，他認為伊朗遲早會對以色列發動攻擊，警告伊朗不要動手，強調美方致力於保衛以色列。情報顯示，伊朗對以色列的襲擊可能是由伊朗在該地區的代理人進行，而不是由伊朗直接執行。

另外2名熟悉美國情報的人士表示，美國觀察到伊朗正在國內轉移軍事資產，包含無人機和巡弋導彈，表明伊朗正準備從自己的領土內攻擊以色列目標；另一名知情人士說，美方觀察到伊朗準備了多達100枚巡弋飛彈。