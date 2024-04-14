快訊／伊朗向以色列發動攻擊！　以軍證實：數十架無人機來襲

▲伊朗向以色列發射數十架無人機。（示意圖為伊朗製自殺式無人機Shahed-136／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列軍方宣布，伊朗已向以色列發射數十架無人機，以國防空系統已準備好將其擊落，或是發布警報，通知任何受威脅地區的居民避難。目前以色列與約旦暫時關閉領空，以軍處於高度戒備狀態。

綜合外電報導，以國軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透過電視向全國表示，伊朗發射的數十架無人機將會在數個小時後飛抵以色列。他也證實關於以色列空軍一號、「錫安之翼」（Wing of Zion）升空的媒體報導，並表示此舉是基於作戰考量。

以色列總理納坦雅胡重話表示，任何人傷害以色列，以色列必定還擊。

美方也證實伊朗發射無人機。美國總統拜登縮短在德拉瓦州的周末假期，返回白宮與國家安全團隊開會應對；據指出，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀都出席會議。

約旦國營電視台《Al Mamlaka》報導，該國將從當地時間晚間11時（格林威治標準時間8時，台灣時間14日凌晨4時）起關閉領空數小時，所有出入境和過境飛機均已接獲通知。

約旦航空當局表示，具體情況將「根據事態發展不斷更新和檢討」。

伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）1名高階指揮官和其他6名軍官喪命。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，並揚言報復。以色列正嚴加防範伊朗或其代理人來襲。