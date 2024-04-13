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伊朗揚言報復以色列！　美中俄法印等多國警告公民「勿前往」

▲▼ 伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，指控以色列犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，指控以色列犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

以哈戰爭爆發至今，區域衝突使緊張持續升級，而伊朗與以色列也被列為高危險地區，包含美國、印度、法國、俄羅斯以及中國等各國都向公民發布示警，提醒不要前往伊朗與以色列，因為這些中東國家正面臨極高的「安全風險」。

美國政府內部人士指出，美國情資單位12日預估，伊朗恐怕會在24小時至48小時內親手或是透過代理人對以色列發動攻擊，且目標很有可能是以色列國土上的軍事目標，攻擊規模上至100多架無人機與數十枚導彈，使得以色列將難以防禦與抵抗。

為此，美國已對駐以色列雇員與當地公民發布旅遊限制，「建議」不要前往耶路撒冷、特拉維夫及貝爾謝巴（Beersheba）以外地區。五角大廈也已將部分軍事力量轉移至以色列附近，以應對可能發生的攻擊。

▲▼以色列空襲大馬士革釀8死 含伊朗聖城部隊指揮官圖。（／路透社）

▲以色列空襲大馬士革，伊朗誓言報復。（圖／路透社）

由於伊朗最高領袖最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）早就揚言報復以色列4月初襲擊伊朗領事館的行動，因此美國國防部長奧斯汀也向以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）承諾，美國將全力支持以色列。

除了美國之外，印度外交部12日也宣布，考量「中東地區目前的局勢」，建議公民不要前往伊朗與以色列，並呼籲已在當地的公民應採取最大限度的預防措施，並將行動限制在最低範圍。

法國外交部12日建議公民不要前往伊朗、黎巴嫩、以色列以及巴勒斯坦，並宣布將法國駐伊朗外交官的親屬運送回國，同時禁止法國公務員在4個國家執行任何任務。

俄羅斯外交部也警告公民不要前往中東，特別是以色列、黎巴嫩以及巴勒斯坦地區。中國駐以色列大使館12日發文稱，當前中東地區緊張局勢加劇，尤其以色列安全形勢嚴峻，因此建議當地民眾避免非必要外出，並提醒公民暫時勿前往以色列。

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