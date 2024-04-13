哈士奇走丟！飼主出動無人機　驚見愛犬「追著棕熊」玩超嗨

▲飼主發現愛犬跟棕熊玩得不亦樂乎。（圖／翻攝IG@sailorjerrithedogtrainer，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一隻哈士奇意外走失，飼主心急如焚，立刻出動無人機尋狗，竟目睹愛犬正追著一群棕熊，玩得不亦樂乎。這部影片被訓犬師潔莉（Jerri Scherff）分享至Instagram之後，已經突破222萬次觀看。

根據無人機畫面，「棕熊家族」一家三口緩緩漫步草原上，哈士奇卻蹦蹦跳跳在旁追趕，不時用鼻子、身體推推熊兒，還跑到前方回頭看，似乎正在邀請對方一起玩。棕熊們也好奇地嗅聞，舉起熊掌拍拍哈士奇，2隻幼崽甚至很快就跟狗狗打成一片，開始互相追逐。

這起事件發生在俄羅斯遠東的堪察加半島（Kamchatka Peninsula），飼主一家人在樹林裡散步時，不小心讓哈士奇走丟了，雖然他們對於尋獲愛犬感到慶幸與開心，卻也非常驚訝目睹這些畫面。

網友們都被狗狗及棕熊的可愛互動融化，紛紛留言，「這簡直就是一部皮克斯電影」、「最後那隻熊抬頭看著無人機，好像在說『快來把你的狗帶走！』」也有哈士奇飼主大吐苦水，「我們收養了一隻，牠跟土狼趴趴走6個月。」

《每日郵報》報導，這段影片之所以讓人訝異，一部分是因為狗狗和熊「不是最好的朋友」。專家表示，不論是在野外爭奪腐肉，或在後院搶地盤，「牠們從來都處得不好。」威斯康辛大學2019年一篇研究也指出，證據表明「狗狗會引發黑熊的防禦性攻擊」，這就是為什麼，當你帶著狗狗在樹林裡散步時，建議確實繫上牽繩。