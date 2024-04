俄一夜狂轟82次！基輔發電廠全毀　逾20萬人無電可用

▲基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠(Trypilska)在俄軍的空襲中徹底摧毀。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模飛彈與無人機攻擊,首都基輔、扎波羅熱、敖德薩、哈爾科夫等多座發電廠及關鍵電力設施遇襲,導致逾20萬人無電可用。

電力公司一名高層向路透社證實,在俄羅斯全面入侵烏克蘭2年多以後,基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠(Trypilska)遭徹底摧毀。據網上未經證實的影片顯示,這座蘇聯時代就開始運作的大型設施燃起了熊熊烈火,黑煙不斷竄出。

此前,俄羅斯總統普丁表示,莫斯科有義務發動空襲,作為烏克蘭近來以無人機襲擊俄羅斯石油、天然氣和能源設施的回應。他也告訴其盟友白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko),這次襲擊是俄國實現烏克蘭「非軍事化」目標的一部分。

Russian missiles and drones destroy Trypilska coal-powered thermal power plant, one of the largest electricity plant near Kyiv and hit power facilities in several regions of Ukraine on Thursday, officials said, ramping up pressure on the embattled energy system as Kyiv runs low… pic.twitter.com/1kbcjSgkWv