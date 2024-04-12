　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄一夜狂轟82次！基輔發電廠全毀　逾20萬人無電可用

▲▼基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska）在俄軍的空襲中徹底摧毀。（圖／翻攝自X）

▲基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska）在俄軍的空襲中徹底摧毀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模飛彈與無人機攻擊，首都基輔、扎波羅熱、敖德薩、哈爾科夫等多座發電廠及關鍵電力設施遇襲，導致逾20萬人無電可用。

電力公司一名高層向路透社證實，在俄羅斯全面入侵烏克蘭2年多以後，基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska）遭徹底摧毀。據網上未經證實的影片顯示，這座蘇聯時代就開始運作的大型設施燃起了熊熊烈火，黑煙不斷竄出。

此前，俄羅斯總統普丁表示，莫斯科有義務發動空襲，作為烏克蘭近來以無人機襲擊俄羅斯石油、天然氣和能源設施的回應。他也告訴其盟友白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），這次襲擊是俄國實現烏克蘭「非軍事化」目標的一部分。

報導稱，俄軍此次的攻擊行動同時襲擊了烏克蘭的火力發電廠和水力發電廠，導致逾20萬人無電可用，令人們對能源系統的恢復速度感到擔憂。

烏克蘭空軍指揮官表示，俄軍在此次攻擊中共用了82個飛彈和無人機，而烏國的防空系統共攔截了18枚飛彈和39架無人機。烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram譴責這是「恐怖主義」的大規模報復行為。他也呼籲西方盡快提供防空支援，「我們需要的是防空和其他防禦支持，而不是對威脅視而不見、長時間的討論」。

報導稱，自俄羅斯上個月再次對烏克蘭能源系統發動遠程空襲以來，基輔向西方緊急索要防空物資的請求「變得越來越絕望」。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）直言，「這有什麼可討論的？現在的問題只有一個，給我們（美國製造的）愛國者系統！要是我們有愛國者系統，我們就不至於落到這種地步。」

ET快訊
快訊／24歲男膠帶封口鼻慘死　5男女被逮
快訊／全中運跆拳道賽場　16歲男選手無呼吸心跳
國中生惡作劇！浴廁劑倒湯桶曝光　老師試喝也中
口含安眠藥強舌吻！　高雄女慘遭迷昏性侵
吳宗憲砸4000萬！老唐牛肉麵明試營運　售價曝光
「第12家廠商」切割統神！　PTT炸鍋：傳到德國總部了
快訊／遭開除黨籍　486先生轟：柯文哲別裝死1萬元還來！
統神爆哭！連喊3次「頂不住」：我是被黑的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

厄瓜多闖使館逮人！墨西哥告上國際法院　要求暫停聯合國會員資格

帥氣男網紅「被結婚」！直播洩露住家風景　私生飯跟蹤7年登記成功

日本迴轉壽司店27人食物中毒！上吐下瀉　廚師驗出「諾羅病毒」

「材料灑地板」照用！小林製藥：我們有消毒　衛生管理早出包

俄一夜狂轟82次！基輔發電廠全毀　逾20萬人無電可用

WSJ：美國、以色列官員擔憂　「大多數加薩人質」已喪命

憂伊朗報復以色列　德漢莎航空宣布「停飛德黑蘭航班」至13日

水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自匯款

NFL前球星OJ辛普森癌逝！涉殺妻案「無罪釋放」　搶劫綁架被判33年

岸田文雄美國會演說「全程英語」　矢言與美共擔全球責任

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

天王星「一隻雞」獲救！

花蓮搜救犬「突跳進溪水」 游完繼續尋找新加坡夫妻

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

3貓待援！愛貓男爆發口角天王星受災戶痛哭吐血

吳宗憲爆黃子佼拍少女裸照 夜夜秀消音｜20240411 ET午間新聞

統神對決苗博雅被電爆！　寫307字道歉：是我無知

A-Lin登日本「THE FIRST TAKE」　一鏡到底飆《有一種悲傷》

厄瓜多闖使館逮人！墨西哥告上國際法院　要求暫停聯合國會員資格

帥氣男網紅「被結婚」！直播洩露住家風景　私生飯跟蹤7年登記成功

日本迴轉壽司店27人食物中毒！上吐下瀉　廚師驗出「諾羅病毒」

「材料灑地板」照用！小林製藥：我們有消毒　衛生管理早出包

俄一夜狂轟82次！基輔發電廠全毀　逾20萬人無電可用

WSJ：美國、以色列官員擔憂　「大多數加薩人質」已喪命

憂伊朗報復以色列　德漢莎航空宣布「停飛德黑蘭航班」至13日

水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自匯款

NFL前球星OJ辛普森癌逝！涉殺妻案「無罪釋放」　搶劫綁架被判33年

岸田文雄美國會演說「全程英語」　矢言與美共擔全球責任

加油喘口氣　下周汽、柴油價預計不調整

新教育部長鄭英耀行政經驗豐富　曾推動「公私大學合併」

13期重劃區最大基地案掛招　單價6字頭跑不掉

厄瓜多闖使館逮人！墨西哥告上國際法院　要求暫停聯合國會員資格

餓肚子等不到牛排！竟是被外送員吃掉　高雄男氣炸提告...結局曝

【廣編】LAZY SPA感恩回饋派對　超值酬賓大回饋

越籍移工遭同鄉綁票勒贖！膠帶封口鼻慘死　屍體埋雲林甘蔗園中

帥氣男網紅「被結婚」！直播洩露住家風景　私生飯跟蹤7年登記成功

日本迴轉壽司店27人食物中毒！上吐下瀉　廚師驗出「諾羅病毒」

全聯5折來了！友善地球商品、衛生紙買1送1　多款生鮮下殺

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

日全食轉播突切畫面　驚見超巨大睪丸

越南女首富詐騙3900億「被判死刑」

水原每天下25注　向銀行「謊稱是大谷」匯款

前美式足球明星O.J.辛普森病逝

獨旅「行李放廁所外」遭偷翻　網：不單純

快訊／越南女首富張美蘭遭判死刑

31歲台男遭爆頭藏屍行李箱　槍手是台灣人

瑞士辦俄烏和平會議　克宮回應了

菲律賓「首派戰機」參加澳洲軍演

女優封口費案4/15開庭　川普要求延審被拒

普丁官邸旁2男1女交疊　海灘3人激戰

蘋果等科技股領漲　那指勁揚271點

男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」沖馬桶

殺妻案無罪、綁架被判33年　NFL前球星病逝

更多熱門

相關新聞

瑞士辦俄烏和平會議　克宮回應了

瑞士辦俄烏和平會議　克宮回應了

瑞士預定6月中旬為烏克蘭主辦一場高層級和平會議，克里姆林宮11日表示，除非有俄羅斯參加，否則這場和平會議「毫無意義」。

俄猛轟烏克蘭電力設施　20萬人斷電

俄猛轟烏克蘭電力設施　20萬人斷電

烏克蘭和平峰會6月瑞士登場　重點一次看

烏克蘭和平峰會6月瑞士登場　重點一次看

AUKUS啟動商議　美：考慮納南韓進第二支柱

AUKUS啟動商議　美：考慮納南韓進第二支柱

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

美軍「多元軍援」烏克蘭　截獲伊朗大批軍火轉交烏

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯發電廠Trypilska

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓女歌手朴寶藍過世！

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

開嗆苗博雅把自己當勝利者！統神再淚崩

夫妻「祖父母」竟是兄妹　結婚4年被判無效

存款最慘只剩900！無業人妻辦信用卡見額度驚呆

即／惡作劇洗潔劑倒湯桶！雲林10學生送醫

朴寶藍剛推新歌「喝酒去廁所」突猝逝　友人嚇壞⋯警方屍檢查死因

曾為黃子佼刺青「很欣賞他」！謝和弦蓋掉了

快訊／士林地院法官墜樓！　送醫搶救不治

統神YouTube頻道關閉！

Joeman遭前任爆「情緒不穩動手」　百靈果Ken回留言

即／必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業

LINE隱藏功能曝「一秒複製整排訊息」！網看呆

《黑澀會》第1位辦同志婚禮！

快訊／APPLE生下兒子！超美產後照曝光

更多

最夯影音

更多

康老師愛貓清晨再現身 步伐緩慢爬殘壁

天王星大怪手挖頂樓！4雞緊急飛逃1雞腳卡住掛半空

天王星「一隻雞」獲救！

花蓮搜救犬「突跳進溪水」 游完繼續尋找新加坡夫妻

白癡公主.茵聲合體李明珊狂歪樓　「比胸部大小」她自嘲：我是圖釘

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面