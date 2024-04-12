俄一夜狂轟82次！基輔發電廠全毀　逾20萬人無電可用

▲基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska）在俄軍的空襲中徹底摧毀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模飛彈與無人機攻擊，首都基輔、扎波羅熱、敖德薩、哈爾科夫等多座發電廠及關鍵電力設施遇襲，導致逾20萬人無電可用。

電力公司一名高層向路透社證實，在俄羅斯全面入侵烏克蘭2年多以後，基輔的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska）遭徹底摧毀。據網上未經證實的影片顯示，這座蘇聯時代就開始運作的大型設施燃起了熊熊烈火，黑煙不斷竄出。

此前，俄羅斯總統普丁表示，莫斯科有義務發動空襲，作為烏克蘭近來以無人機襲擊俄羅斯石油、天然氣和能源設施的回應。他也告訴其盟友白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），這次襲擊是俄國實現烏克蘭「非軍事化」目標的一部分。

Russian missiles and drones destroy Trypilska coal-powered thermal power plant, one of the largest electricity plant near Kyiv and hit power facilities in several regions of Ukraine on Thursday, officials said, ramping up pressure on the embattled energy system as Kyiv runs low… pic.twitter.com/1kbcjSgkWv — DD India (@DDIndialive) April 11, 2024

報導稱，俄軍此次的攻擊行動同時襲擊了烏克蘭的火力發電廠和水力發電廠，導致逾20萬人無電可用，令人們對能源系統的恢復速度感到擔憂。

烏克蘭空軍指揮官表示，俄軍在此次攻擊中共用了82個飛彈和無人機，而烏國的防空系統共攔截了18枚飛彈和39架無人機。烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram譴責這是「恐怖主義」的大規模報復行為。他也呼籲西方盡快提供防空支援，「我們需要的是防空和其他防禦支持，而不是對威脅視而不見、長時間的討論」。

報導稱，自俄羅斯上個月再次對烏克蘭能源系統發動遠程空襲以來，基輔向西方緊急索要防空物資的請求「變得越來越絕望」。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）直言，「這有什麼可討論的？現在的問題只有一個，給我們（美國製造的）愛國者系統！要是我們有愛國者系統，我們就不至於落到這種地步。」