前英軍指揮官：俄準備發動夏季大規模進攻　烏克蘭今年恐戰敗

▲烏軍如今的彈藥、兵力、防空能力都嚴重不足。圖為烏軍坦克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國聯合部隊司令部前指揮官巴倫斯（Richard Barrons）警告，烏克蘭恐在2024年遭俄羅斯擊敗，有輸掉戰爭的重大風險，原因是烏克蘭可能覺得自己無法打贏這場仗，「屆時人們為何還要為了保衛無法守住的東西繼續戰鬥和犧牲？」烏克蘭現階段尚未走到這一步，但面對準備發動夏季大規模進攻的俄軍，烏軍如今的彈藥、兵力、防空能力都嚴重不足。

巴倫斯向BBC透露，俄軍以五比一的優勢在前線戰鬥，火砲、彈藥、兵力皆是，使用新型FAB滑翔炸彈，擁有導引系統、彈出式機翼、搭載1500公斤高性能炸藥，重創烏克蘭，「在今年夏季某個時候，我們預計俄羅斯將發動大規模攻勢，對方不只是要取得進展，也許會是試圖突破烏克蘭防線」。

俄羅斯去年確切得知烏克蘭可能攻擊之處，從札波羅熱（Zaporizhzhia）到亞速海（Sea of Azov）都是，俄軍對此展開應對，成功挫敗烏克蘭的進攻。如今俄羅斯正在集結軍隊，讓烏克蘭不斷猜測下一步俄軍要攻擊何處，俄羅斯總參謀部目前極有可能尚未明確決定主要進攻方向，但仍可大略分出3個主要地點。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫

智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）專家沃特林（Jack Watling）指出，哈爾科夫就在俄羅斯邊境，對莫斯科來說是個相當誘人的目標。巴倫斯則認為，俄羅斯今年進攻首要目標為突破頓巴斯，將著眼於距離俄國邊境約29公里的哈爾科夫。

哈爾科夫一旦淪陷，分析人士認為，這將為烏克蘭的士氣、經濟帶來災難性打擊。

▲烏克蘭遭俄羅斯飛彈和無人機攻擊。（圖／路透）

頓巴斯

烏克蘭東部統稱為頓巴斯的地區自從2014年就處於戰爭狀態，俄羅斯到了2022年非法併吞頓內茨克州與盧甘斯克州，此處為過去18個月期間大多數陸路戰鬥發生的地方。

激戰程度讓這裡的戰場被稱為絞肉機，烏克蘭先後試圖守住巴赫姆特（Bakhmut）與阿瓦迪夫卡（Avdiivka），但皆失守且失去部分最優秀的戰鬥部隊。儘管烏方宣稱烏軍的抵抗給俄羅斯人造成不成比例的高傷亡，但莫斯科擁有更多可投入戰鬥的部隊，而烏克蘭沒有。

美軍歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）警告，除非美國提供更多援烏武器彈藥，否則烏克蘭在戰場上的武器裝備將以10比1遠遠落後。

札波羅熱

烏克蘭南部城市札波羅熱靠近俄羅斯前線，是俄羅斯非法併吞的札波羅熱州首府，目前由烏克蘭掌控，是俄方眼中誘人的目標之一。不過去年俄軍在札波羅熱以南搭造強大防禦工事，這會使得俄羅斯的進攻行動變得複雜，雖然可以進行部分拆除，但這些工作可能會被外界發現。

根據BBC，俄羅斯今年的戰略目標甚至可能與土地無關，或許是要粉碎烏克蘭戰鬥士氣，使其西方支持者相信這場戰爭注定失敗。不過有一件事是肯定的，那就是俄羅斯總統普丁無意放棄進攻烏克蘭。