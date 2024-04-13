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普丁私房錢恐掰了！　瑞士出手「凍結俄羅斯人2800億資產」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁在瑞士的資產可能被凍結。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯的戰事已逾兩年，對歐洲地緣政治版圖的影響深遠。連一向中立的瑞士也難以獨善其身，打破數世紀以來的不結盟政策，並採取歐盟對俄羅斯的制裁措施，此舉可能導致俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在瑞士銀行的私人財產被凍結。

根據Newsweek報導，雖然瑞士政府為保持中立立場，拒絕直接向基輔提供武器，但仍允許瑞士武器和彈藥透過第三方出口至烏克蘭。此外，瑞士議會上議院以21票同意、19票反對，支持下議院去年底通過的法律動議，讓政府有權凍結侵略國的資產，以支付受害國賠償金。

曾任歐洲安全與合作組織秘書長的瑞士外交官格雷明格（Thomas Greminger）表示，瑞士始終堅守中立立場，並未以軍事行動支援任何一方，但這並不代表瑞士對捍衛國際法、維護法治、人權和民主價值觀漠不關心。

瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）表示，事實非常清楚，俄羅斯嚴重違反了國際法，關於賠償機制的國際討論正在進行，瑞士正在以其在該領域的知識、技能和歷史參與其中。

瑞士當局表示，自戰爭開始以來，已經凍結了俄羅斯人約88.1億美元（約台幣2800億元）的資產，這可能將威脅到普丁的財富；據說他的部分資產是以盟友的名義存在瑞士，或是透過瑞士進行轉移的。

這些盟友被稱作「普丁的錢包」，替他儲存大量的財富。據推測，如果將普丁所有的秘密資產加起來，他可能是世界上最富有的人。

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