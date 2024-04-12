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WSJ：美國、以色列官員擔憂　「大多數加薩人質」已喪命

▲▼ 以色列女律師蘇薩娜（Amit Soussana）遭哈瑪斯綁架。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯去年10月7日越境突襲以色列，引爆戰火迄今，停火談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，美國及以色列官員擔心，被哈瑪斯挾持的大多數人質都已經喪命。與此同時，確保人質獲釋及暫時停火的談判仍在埃及開羅進行中。

報導指出，以色列國防軍（IDF）引述情報證實，仍在加薩的129名人質之中，有34人已經身亡，但「以色列與美國官員私下估計，（實際）死亡人數可能要高得多。」

一名美國知情官員表示，美方估計顯示，大多數人質恐怕已經喪命。據信，一些俘虜死於以軍空襲，一些死於健康問題、包括在綁架期間受傷，剩餘倖存人質則在加薩地道裡，被當成恐怖份子領袖的「人肉盾牌」。

不過，這名官員也強調，美國獲取的人質資訊有限，而且一部分仰賴以色列情報。

▲▼以色列民眾上街抗議要求立刻釋放被綁人質。（圖／路透）

▲以色列民眾上街抗議，要求立刻釋放被綁人質。（圖／路透）

與此同時，停火協議仍在開羅進行。談判代表提出為期6周的初步框架，要求哈瑪斯釋放40名人質，包括老人、婦孺、病患及5名以色列女兵，換取釋放關押在以色列監獄中的數百名巴勒斯坦人。但哈瑪斯表示，目前無法找到40名符合條件的人質，讓外界擔憂，死亡人質數量恐怕比先前預料的更多。

《以色列時報》等以媒報導，哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、屠殺1200人後，將253人綁架至加薩。目前已有109位平民獲釋、3名人質被以軍救出、12名人質遺體尋獲，包括被以軍誤殺的3人。

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