憂伊朗報復以色列　德漢莎航空宣布「停飛德黑蘭航班」至13日

▲漢莎航空11日宣布往返伊朗德黑蘭（Tehran）的航班將延長停飛至13日。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

德國漢莎航空11日宣布，由於中東局勢不穩，擔心伊朗可能對以色列發動空襲報復，往返伊朗德黑蘭（Tehran）的航班將延長停飛至13日，旗下奧地利航空則預計調整飛行時間，避免機組人員必須在德黑蘭過夜。

根據《路透社》報導，自本月1日以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，造成數名伊朗伊斯蘭革命衛隊高層死亡後，西方國家一直擔心伊朗可能對以色列發動空襲報復。伊朗一間媒體甚至在社群媒體X上發文表示，德黑蘭的領空已經因軍事演習而關閉，但貼文隨後刪除，並否認消息。

德國漢莎航空（Lufthansa）宣布，為了避免機組人員必須下機在德黑蘭過夜，將延長往返德黑蘭的航班至13日，較之前公告的時間多2天。

德黑蘭航線主要由土耳其和中東的航空公司經營，漢莎航空及其子公司奧地利航空（Austrian Airlines）是唯二執飛德黑蘭航線的西方航空公司。

奧地利航空則表示，目前11日的航班仍會在計畫中起飛，但飛行時間仍在調整，以避免在德黑蘭過夜；奧地利航空每周有6個航班往返維也納與德黑蘭。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）已和伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）通話，呼籲各方保持最大限度克制，避免進一步讓局勢惡化。