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「女優封口費案」4／15開庭　川普要求延審再度被拒

▲▼美國前總統川普、美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／路透社／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普、美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／路透社／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前總統川普因封口費案遭刑事起訴，定於本月15日開庭。他本週內第3度提出的延審要求今天遭紐約上訴法院法官拒絕。他可能因此案成為美國史上首位接受刑事審判的前總統。

路透社報導，在稍早的聽證會中，川普的律師波維（Emil Bove）主張延後開庭，因為負責此案的法官莫城（Juan Merchan）尚未就他們所提出、要求他迴避的請求作出裁決。

波維還在一場聽證會上說：「我們將在侵犯川普總統權利的情況下開始審判。」

去年起訴此案的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室律師史蒂芬．吳（Steven Wu）則回應，川普的律師團隊太晚提出這些要求。

史蒂芬．吳指出：「確保這場刑事審判順利進行，符合公眾利益。」

在共和黨總統候選人川普涉入的諸多案件中，封口費案可能是唯一會在大選前開庭審理的案子。在此案中，川普被紐約檢方指控偽造商業紀錄，掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元，藉以換取她在2016年總統大選前對此事保持沉默。

丹尼爾斯聲稱她在2006年曾與川普發生性關係，川普則否認曾與她有過任何性關係。

川普今年將在11月5日舉行的總統大選挑戰拜登，他在目前面臨的4項刑事起訴中都宣稱自己無罪。

▼「暴風女丹尼爾斯」。（圖／路透）

▲▼美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／路透）

 
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