研究：美國加州今年恐發生大地震

▲圖為聖安德列斯斷層（San Andreas Fault） 空拍影像。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

根據追蹤北美洲聖安德列斯斷層的新研究，位在加州中部的聖安德列斯斷層「帕克菲爾德段」（Parkfield section）約每22年就會發生一次大地震，科學家推測加州今年可能發生規模6大地震。

紐約郵報、每日郵報報導，聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）貫穿美國加州，一路綿延約800英里，1934年發生規模6.5地震、1966年發生規模6地震、1983年發生規模6.7地震，最近一次的地震為2004年的規模6地震。

研究主要作者、義大利國家地理與火山學研究中心研究主任馬拉格尼尼（Luca Malagnini）指出，加州的帕克菲爾德（Parkfield）位置恰好處於過渡地帶，此地以南的斷層帶被鎖定，即太平洋板塊和北美板塊在斷層線的兩旁不會交錯移動，但是此地以北的板塊每年會以3.6公分的速度移動。

雖然地震確切發生日期無法預測，但馬拉格尼尼說明，有跡象表明帕克菲爾德已進入地震休眠期的最後階段，相信今年會發生大地震。他的研究著眼於地震波衰減，當波穿越岩石時會自然地損失能量，在斷層帶上即便沒有發生地震，也會有小波，科學家觀測的就是這些波。

透過分析2004年地震前數周的數據，科學家們發現，當地震波穿越地殼，該地區的地震波有出現類似模式，而現在這個類似的情況正在發生，不過下一次地震震央可能出現在不同位置。這份研究3月22日刊登在Frontiers in Earth Science期刊。