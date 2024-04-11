美孕婦遭綁架性侵整晚！　恐怖男逼「人獸交」還拍片

▲ 卡特被控性侵一名孕婦，還強迫她與狗發生關係。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓去年發生一起離譜事件，一名男子被控綁架一名孕婦，對她加以性侵之外，還強迫她和自己的寵物狗「人獸交」，一旦反抗便持槍揚言殺人，所幸她隔天設法逃離。

綜合ABC、福斯新聞等美媒，58歲男子卡特（Dennis Allen Carter）被控於去年8月8日犯下3項加重性侵及一項獸奸罪。受害女子指控，她當時有孕在身，在加油站遭卡特強行帶回他在Kittridge附近的住宅加以性虐。

女子回憶，她被卡特關在屋內性侵一夜，過程中卡特持槍抵著她的頭部威脅，「不照做的話就殺了妳」，還不停要她「不要尖叫」。她詳細描述自己被迫為卡特及他飼養的白棕色寵物狗口交的過程，卡特還以手機錄影。

她睡著前遭卡特搧了好幾巴掌，隔天上午設法脫逃後報案。警方當天約談卡特，也搜出女子被迫人獸交及另外2段受害影片，但卡特聲稱她是出於自願。

調查發現，卡特曾於1981年及1997年分別因嚴重性侵兒童及嚴重性侵被定罪，終身登記於性犯罪者名冊中，但搬家前未通知警方，地址與名冊上的資料不符。

卡特因這起事件被控4項罪名，保釋金35萬美元（約新台幣1128萬），但當局要求撤銷保釋後已被關押，全案於4月2日移交哈里斯郡地方法院審理。