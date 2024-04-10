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澳洲鼎泰豐「苛扣員工薪資」7年做假帳41人受害！法院重罰8677萬

▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

文／中央社

台灣知名企業鼎泰豐在澳洲的公司及2名經理人，因涉嫌苛刻員工薪資、偽造工資紀錄等，共遭澳洲聯邦法院重罰澳幣409萬餘元（約新台幣8677萬元）。

鼎泰豐在澳洲雪梨、墨爾本均有據點。澳洲聯邦法院昨天釋出的法院文件中指出，鼎泰豐在澳洲經營的兩家公司（Din Tai Fung World Square Pty Ltd 和 Selden Farlane Lachlan Investments Pty Ltd）涉嫌剋扣員工薪資、製造虛假紀錄，包括支付員工工資低於法定最低工資標準、未支付員工加班費、週末及國假加班費、輪班津貼等。

法院發現，澳洲鼎泰豐公司留有兩套工資及工時紀錄，一套為真、另一套為偽造，這樣的欺騙手法至少自2016年7月就開始。

澳洲鼎泰豐公司遭澳洲聯邦法院重罰澳幣390萬元（約新台幣8260萬元），另有兩名經理也分別遭罰澳幣9萬2232元（約新台幣195萬元）及澳幣10萬5084元（約新台幣222萬元）。

法院指出，有41名員工被少付的薪資為澳幣2300元（約新台幣4萬8千元）至澳幣5萬元不等（新台幣105萬元），且未獲得補償。

法院並對17名員工遭苛刻薪資狀況進行詳細審查，發現少付的薪資占應得薪資的比例為12.17%至36.03%不等。

法院指出，多數員工為30歲以下、持有臨時簽證的外籍員工。涉案公司蓄意僱用臨時簽證持有者而非澳洲公民或永久居民，避免不法行為引起當局注意。

台灣連鎖企業在海外據點因苛扣員工薪資遭罰不只這樁。連鎖咖啡蛋糕烘焙店85度C在2022年涉嫌以實習名義剝削台灣學生，遭罰澳幣47萬5200元（約新台幣1003萬元），該罰金是澳洲對單一公司第二高，也是平等工作監察署調查案件的第五高。

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