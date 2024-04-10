21歲哈佛名媛熱吻65歲阿公！　前女友曝真相：他是「紐約最大」

▲21歲的奧基莉是美國音樂大老西蒙斯（Russell Wendell Simmons）最小的女兒。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國年僅21歲的富家名媛奧基莉（Aoki Lee Simmons）被拍到和一名65歲白髮男在沙灘熱吻，而家境富裕的奧基莉顯然不是因為錢和對方在一起；知情人士透露，該名白髮男雖然已是阿公級，但卻有著「紐約最大」的稱號，他的年輕前女友們都很滿足。

根據紐約郵報娛樂版Page Six報導，奧基莉是美國音樂大老西蒙斯（Russell Wendell Simmons）最小的女兒，畢業於哈佛大學的她被拍到和一名滿頭白髮的老男人在加勒比海的海灘熱吻，互動就像是一對熱戀中的情侶。

據了解，該名男子是現年65歲的阿薩夫（Vittorio Assaf），他的真實身分是美國紐約餐廳集團Serafina的創辦人，這就讓網友懷疑，兩人家世財力相當，但阿薩夫足足比奧基莉大了34歲，奧基莉與他交往難道真的是真愛？

▲65歲的阿薩夫是美國紐約餐廳集團Serafina的創辦人。（圖／Facebook）



了解阿薩夫的消息人士透露，阿薩夫就像是有著「小男孩魅力」的老人，「他總是喜歡年輕漂亮的女孩。」據阿薩夫的前女友透露，她多年前和阿薩夫約會時曾一起上過床，坦承年輕女孩愛上阿薩夫的原因，應該是其「與生俱來的天賦」而非財富，「這是紐約最大的...。」

不過這段感情似乎在媒體的報導下見光死，一名與奧基莉關係親近的知情人士表示，「兩個人已經100％結束了，他們現在絕對沒在約會。」