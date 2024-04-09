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監獄女圖書員讓男囚犯怕爆！　「捏爆橘子挽仙桃」下體不保

這位監獄女圖書員讓男囚犯怕爆！　「捏爆橘子挽仙桃」下體不保

▲ 毛絲莉涉嫌騷擾多名男囚犯。（圖／翻攝自每日星報）

圖文／鏡週刊

英國一名46歲女子毛絲莉（Sharon Mawdsley），過去在克科姆（Kirkham）矯正單位擔任獄中女圖書館員時，頻頻對男囚犯使出「捏爆橘子挽仙桃」等招數，讓多名男囚犯遭到性騷擾與性暴力，近日當地法院審理該案。

據英國《每日星報》報導，毛絲莉過去曾以兼差身分，擔任克科姆監獄的圖書館員，不過毛絲莉也被發現是兩面人。有同事指出，她平時在同事面前展現專業工作態度，但只要同事不在，她就變了一個人，甚至騷擾多名男囚犯。

就有被害男囚犯作證指出，有次他穿著較寬鬆的運動褲，結果就直接被毛絲莉一手「捏爆下體」，還口出穢言，「我想要你的『雞』！」另外一名男囚犯作證表示，經常被毛絲莉從後面偷襲「挽仙桃」。另外毛絲莉也承認，曾經和一名男囚犯直接在辦公室內進行「人與人的連結」。

據悉毛絲莉的犯行大多發生在2017至2018年間，有多名男囚犯受害。調查此案的檢察官班特利（David Bentley）也指出，毛絲利在獄中被視為具有危險性，且是男性的掠奪者，她經常對囚犯討論多人雜交、在丈夫面前進行女同性愛等淫穢議題，並讓多名男囚犯感受到威脅，大家都嚇得要死。目前全案仍持續審理中。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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